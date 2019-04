Les enfants obèse de sept ans souffrent plus de problèmes émotionnels à onze ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC, US News

«Dès l'âge de sept ans, la santé mentale et l'obésité semblent être indissociables et s'exacerbent mutuellement». Le docteur Charlotte Hardman a présenté la récente étude de l’université de Liverpool, qui a analysé les informations relatives à plus de 17.000 enfants nés au Royaume-Uni entre 2000 et 2002. L’étude a révélé que l’obésité et les problèmes émotionnels étaient étroitement liés dès l’âge de sept ans, rapporte BBC News.

Selon les chercheurs, ces résultats sont importants pour ceux qui traitent les enfants atteints d’obésité: «Les gens pensent que c'est aussi simple que de manger moins et de faire plus d'exercice - mais c'est beaucoup plus complexe que cela.» Les enfants sont donc pris «dans des cycles vicieux». Près de 8% des enfants étaient cliniquement obèses à l’âge de 14 ans, complète US News. À ce moment-là, ils étaient deux fois plus atteints d’anxiété et de sentiments qui caractérisaient une «mauvaise humeur».

«Alors que les taux d'obésité et de problèmes émotionnels chez les enfants augmentent, comprendre leur co-occurrence est un problème de santé publique important, car ils sont liés à une mauvaise santé à l'âge adulte», a-t-elle déclaré. En 2016, un tiers des enfants européens était en surpoids.

Les résultats sont présentés lors du Congrès européen sur l’obésité, qui a lieu à Glasgow les 27 et 28 avril. Cela renforce les arguments en faveur d’une prévention précoce chez les enfants en surpoids.