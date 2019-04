Comment lutter contre les déchets générés par les marathons?  

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Chaque année, plusieurs centaines de marathons sont courus à travers le monde. Et chaque année, les déchets s'accumulent sur le passage des participant·es, notamment des bouteilles d'eau en plastique jetées par les runners. Pour lutter contre cette pollution, de plus en plus de courses mettent en place des mesures afin de réduire leur impact environnemental, à l'image du marathon de Londres, dont la trente-neuvième édition aura lieu dimanche 28 avril 2019.

«Nous essayons de montrer la voie, déclare Hugh Brasner, directeur du marathon de Londres. Cette année, nous avons mis en place toute une série d'initiatives qui, à notre avis, entraîneront d'énormes changements de comportement dans l'avenir.»

Parmi ces mesures figurent entre autres l’envoi des consignes de courses par mail plutôt que sur papier, l’utilisation de gobelets recyclables sur certains points de ravitaillement et la distribution à 700 volontaires de ceintures d’hydratation, un genre de bananes dans lesquelles on glisse une ou plusieurs bouteilles d’eau, pour que des participant·es puissent tester cette méthode plus écologique: plus de bouteille entamée pour quelques gorgées puis jetées à quelques mètres des ravitaillements.

À LIRE AUSSI Marathon: 42 kilomètres entre souffrance et plaisir

Une chute de 89% de la pollution de l'air

Pour Andrea Collins, chercheuse à l'université de Cardiff spécialisée dans l'impact des grands événements sur l'environnement, «la façon dont les gens se déplacent pour assister à un événement est l'un des principaux facteurs contribuant à l'importance de l'empreinte environnementale». Utiliser les transports en commun ou le covoiturage est donc un bon moyen de réduire l’empreinte de ce type d’événement.

Andrea Collins assure toutefois que, dès lors qu'elles sont organisées de manière durable, ces grandes réunions sportives peuvent avoir un effet positif pour l’environnement. «Ces événements très médiatisés nous sensibilisent aux impacts environnementaux. Cela peut inspirer la population ou d'autres grandes courses, qui étudieront ce qui a été mis en place au marathon de Londres, pour voir ce qui fonctionne.»



Une étude de King's College London avait également révélé que la pollution de l'air dans la capitale britannique a chuté de 89% au cours du dernier marathon de Londres en raison de la fermeture de routes.



L’équipe du marathon de Nantes, prévu lui aussi ce dimanche 28 avril 2019, entend également respecter l’environnement et sensibiliser le plus grand nombre. L’an dernier, l’organisation de l’évènement avait ainsi recyclé plus de 30 mètres cubes de déchets, sur les 80 récoltés.