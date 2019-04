Les solutions (simples) pour lutter contre la mémoire qui flanche

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Les exercices d'entraînement cérébral améliorent-ils vraiment la mémoire?»

La réponse de Keck School of Medicine de l'université de Californie du Sud, plus de 500 médecins de renommée internationale réunis au sein d'un centre médical académique de premier plan:

Les jeux intellectuels semblent être un bon moyen de stimuler votre mémoire, mais sont-ils vraiment efficaces?

À mesure que nous vieillissons, il est naturel d'avoir des pertes de mémoire passagères. Il est également normal de chercher des outils capables de nous aider à améliorer notre mémoire. Certains jeux intellectuels affirment renforcer la mémoire, mais qu'en est-il vraiment?

Un consensus semble exister chez les personnes âgées américaines, selon lequel stimuler l'esprit à l'aide de jeux et de puzzles ferait du bien au cerveau. Près de deux personnes sur trois âgées de 50 ans ou plus sont convaincues que le fait de prendre part à des jeux de réflexion en ligne contribue à préserver ou améliorer la santé du cerveau, d'après un sondage de l'AARP.

Néanmoins, si les jeux intellectuels sont présentés comme un support efficace pour booster la mémoire, peu d'éléments scientifiques viennent étayer ces affirmations, selon le Global Council on Brain Health, un groupe international indépendant de scientifiques, professionnel·les de la santé, intellectuel·les et spécialistes en politique.

De fait, la Federal Trade Commission a réglé un litige en 2016 contre Lumosity, une société bien connue de jeux de réflexion, indiquant que cette dernière exploitait la peur d'un déclin cognitif lié à l'âge en suggérant que ses jeux permettaient de combattre la perte de mémoire, la démence et même la maladie d'Alzheimer.

La communauté scientifique a trouvé un consensus au sujet des exercices d'entraînement cérébral: les personnes manifestent généralement une amélioration sur certains aspects du jeu, mais celle-ci ne semble pas s'étendre à d'autres aspects importants de la fonction cognitive, explique Duke Han, titulaire d'un doctorat, neuropsychologue et professeur de médecine familiale à la Keck School of Medicine de l'USC et membre du Global Council on Brain Health.

Alors, que puis-je faire pour renforcer mes fonctions cérébrales?

Continuez à faire des puzzles

Plusieurs études montrent que deux activités peuvent augmenter les capacités intellectuelles: l'exercice physique et la stimulation cognitive.

Non seulement l'exercice réduit le risque de démence, mais il améliore également les facultés intellectuelles des personnes souffrant de démence, selon l'Office of Disease Prevention and Health Promotion. «D'après la recherche scientifique, l'activité physique semble être le moyen le plus à même d'avoir un impact positif sur la santé du cerveau», affirme le docteur Han.

La stimulation cognitive sous la forme de nouvelles activités, comme l'apprentissage d'une langue, contribue également à maintenir l'esprit alerte. «La qualité de l'activité stimulante est importante. Par exemple, plus l'activité choisie est nouvelle, intéressante, exigeante et agréable, plus elle profitera à votre cerveau», ajoute le docteur Han.

En attendant que d'autres études prouvent que les jeux intellectuels améliorent la mémoire, continuez à faire des puzzles et autres. Cela n'augmentera peut-être pas vos capacités cognitives, mais vous ressentirez tout de même une montée d'adrénaline lorsque vous trouverez la bonne réponse à une grille de mots croisés difficile.