L’Europe en débat: le protectionnisme est-il une force pour nos entreprises?

Vox Pop, tous les dimanches à 20h05 sur ARTE et à retrouver sur arte.tv/voxpop. Du 21 avril au 19 mai, Vox Pop consacre cinq numéros aux questions clés de la campagne électorale et aux défis auxquels l'Europe est confrontée. Cette série «L'Europe en débat» est aussi diffusée sur Slate.fr. Magazine présenté par Nora Hamadi. Coproduction: ARTE France, Magneto Presse (France, 2019, 28')

En première partie d'émission, un reportage compare les politiques de cinq pays de l'Union européenne sur une question transversale. Deux invités débattent ensuite de sujets qui font polémique.

Magazine présenté par Nora Hamadi (France, 2019, 28mn) | Coproduction : ARTE France, Magnéto Presse

Protectionnisme: un atout pour nos entreprises?

Reportage en Allemagne, où l’excédent commercial atteint 240 milliards d’euros par an, et en Belgique où, depuis l’entrée en vigueur du Ceta, l'Accord économique et commercial global, en 2017, les exportations vers le Canada ont augmenté de 30%. Mais le libre-échange a aussi des conséquences néfastes: des importations qui ne respectent pas toujours les normes européennes et l’augmentation d’un trafic maritime très polluant.

L'antiterrorisme: une menace pour la démocratie?

Certaines des lois d’exception adoptées par les États de l’Union européenne pour lutter contre le terrorisme écornent nos droits fondamentaux. Jusqu’où aller au nom de la sécurité? Nora Hamadi reçoit Georges Dallemagne, député belge du CDH (centre droit). Ce dernier a défendu une loi, en partie censurée par le Conseil constitutionnel, qui oblige les travailleurs sociaux à dénoncer les individus radicalisés.