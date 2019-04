Au classement des mots de passe ridicules, 123456 reste le plus populaire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Si le printemps est synonyme de grand ménage, il est peut-être aussi temps de renforcer la sécurité de vos comptes sur Internet. Surtout si leur niveau de protection est ridiculement faible. Une étude menée par le centre de cyber-sécurité national du Royaume Uni (NCSC) affirme en effet que plus de 23 millions de mots de passe utilisés en Angleterre contiennent la suite de chiffres 123456. Parmi les autres mots de passe les plus populaires, et donc les moins sécurisés, apparaissent ensuite 123456789, qwerty (l’équivalent anglo-saxon de notre azerty, les 6 premières lettres du clavier), password (pour mot de passe) et 1111111.

Il semble également que de simples prénoms (d’enfants ou de conjoints) aient aussi la préférence de nos amis britanniques. Ashley, Michael, Daniel, Jessica et Charlie figurent au top de la liste. L'autre habitude peu recommandable, c'est celle de ces fans de football qui aiment utiliser le nom de leur équipe préférée (Liverpool et Chelsea en tête), ou celle des mélomanes qui choisissent le nom de leur groupe fétiche (Blink-182 en haut de la liste).

Proscrire les choix trop évidents

Docteur Ian Levy, directeur technique interrogé sur le site de la BBC, rappelle que les personnes utilisant des noms ou mots très populaires comme mots de passe ont de grands risques de se voir hacker: «Personne ne devrait protéger ses donnés de valeur avec quelque chose qui peut être facilement deviné, comme leur prénom, leur équipe de football locale ou le nom de leur groupe préféré».

Même si la majorité des internautes est rongée par la peur de se faire voler ses données et son argent en ligne, il semble que l’utilisation d’un mot de passe sécurisé ne soit pas encore considérée comme un élément primordial. Moins de la moitié des personnes interrogées par la NCSC étaient en effet convaincues d’utiliser un mot de passe difficile à deviner pour leur adresse email principale. Il existe pourtant des parades simples: le centre de cyber-sécurité conseille par exemple d’utiliser comme mot de passe la combinaison de trois mots courts sans rapport entre eux, mais faciles à retenir.

En France, où l’information gouvernementale en matière de cybersécurité est aussi très faible, les résultats d’une telle étude ne seraient sans doute pas très différents. Le site internet de la Police Nationale propose tout de même des clés pour composer un bon mot de passe. Il précise que celui-ci doit idéalement faire 12 caractères et être composé de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Et la police propose même plusieurs méthodes pour parvenir à se souvenir de son mot de passe avec presque autant d'aisance que s'il s'agissait de 123456.