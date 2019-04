Comment détecter une caméra cachée dans votre Airbnb

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huff Post

Le saviez-vous? Vos hôtes Airbnb ont le droit d'utiliser des caméras de surveillance à condition de vous prévenir explicitement, sauf dans les chambres et dans les sanitaires, où c'est formellement interdit, que ces caméras soient déclarées ou non. Pourtant, un grand nombre de propriétaires n'hésite pas à enfreindre ces règles et à utiliser des caméras cachées afin de surveiller de loin que leur appartement ou leur maison n'est pas en train d'être saccagée.

Le Huff Post, qui s'était déjà fait l'écho en 2017 d'une histoire de caméra cachée, explique qu'il y a bien plus que quelques cas isolés. Un article récent relate la mésaventure vécue par un couple et ses cinq enfants lors d'un voyage en Europe: Nealie et Andrew Barker ont eu la surprise de découvrir qu'une caméra de surveillance avait été dissimulée par leur hôte Airbnb dans un boîtier de détecteur de fumée. La mère de famille a raconté l'histoire sur Facebook, expliquant que l'hôte n'avait pu que reconnaître les faits, et que Airbnb avait accepté de rembourser la famille et de lui offrir l'hôtel pour la nuit.

Le site offre quelques trucs fournis par des spécialistes afin de déterminer rapidement si des caméras pourraient avoir été cachées dans l'appartement ou la maison que vous louez. Premier conseil: repérer les objets dont l'emplacement semble inapproprié, et s'intéresser particulièrement aux détecteurs de fumée. Surtout s'il semble y en avoir deux dans la même zone de la location.

Des reflets inattendus peuvent aussi constituer de précieux indices. Si un objectif de caméra est présent dans un objet, la façon dont la lumière se reflète dans l'objet en question devrait être différente de ce qui se produit normalement. La meilleure méthode pour détecter ce genre de phénomène consiste à éteindre les lumières de la pièce et de la balayer avec une lampe de poche.

Surveiller le wifi

Andrew Barker, lui, raconte sur son blog de voyage que c'est grâce au réseau wifi qu'il a découvert l'existence d'une caméra de surveillance dans sa location Airbnb. En inspectant la liste des appareils connectés au wifi de l'appartement grâce à une appli dédiée, il a détecté la présence d'un appareil nommé... "IPCAMERA". L'article précise cependant que si la caméra en qestion avait été connectée à un autre réseau wifi, ou aux serveurs d'un prestataire extérieur, elle n'aurait pas été détectable de cette façon.

Les spécialistes conseillent aussi de débrancher tout objet électronique pouvant paraître suspect, et de couvrir les objets suspectés, avec un t-shirt par exemple. Mais, lorsque le degré de suspicion est à ce point élevé, la solution prioritaire consiste probablement à contacter au plus vite Airbnb afin de signaler le problème.

Andrew Barker conclut avec pas mal de sagesse sur le fait que ce genre de situation reste tout de même extrêmement rare, et qu'il faut rester philosophe: malheureusement, si un·e hôte Airbnb décide d'installer une caméra cachée, il y a de fortes chances pour que les méthodes données plus haut ne donnent rien. «J'effectue quelques vérifications simples pour m'assurer une certaine tranquillité d'esprit. Mais si je me mettais à passer mon temps à traquer les caméras, je n'aurais plus le temps d'apprécier mon voyage».