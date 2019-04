Incendie de Notre-Dame: le temps de l'union nationale?

Temps de lecture: 2 min

Une relative trêve politique s'est installée (pour combien de temps?) après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron a choisi de renoncer temporairement à ses annonces politiques post-grand débat et s'est saisi du moment pour dresser un parallèle entre la reconstruction de l'édifice et celle de la société française. Certain·es lui ont reproché d'en faire trop. Est-ce le cas? Le choix d'un discours consolateur était-il le bon? Que lire entre les mots employés par le président de la République?

Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, Roland Cayrol, politologue et chercheur à Sciences Po, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.