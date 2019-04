La sieste empêche-t-elle de dormir la nuit?

Temps de lecture: 5 min

Il n'est pas rare, durant la journée, de ressentir le besoin de s'allonger un peu sans raison particulière, même si la matinée n'a pas été particulièrement chargée ou si la nuit précédente a été bonne. Mais la sieste ruine-t-elle vraiment la qualité de la nuit qui lui succède, comme on peut le lire parfois?

Selon quatre des personnes expertes du sujet sur les cinq que nous avons interrogées, la sieste ne vous empêchera pas de dormir sur vos deux oreilles une fois la nuit venue.

Kathleen Maddison, spécialiste du sommeil

Sentir que l'on somnole peut, dans certains cas, être considéré comme un indice de l'existence de troubles du sommeil ou d'un problème de santé. Cependant, pour de nombreuses personnes les siestes peuvent avoir un rôle bénéfique. Elles réduisent en effet la sensation de somnolence et augmentent la vigilance. Elles améliorent aussi les performances dans divers domaines: temps de réaction, coordination, raisonnement logique, consolidation de la mémoire, reconnaissance des symboles, régulation de l'humeur et des émotions.

Il existe aussi des preuves suggérant que chez certaines personnes, les siestes diminuent la tension artérielle. Quelques mises en garde sont néanmoins de rigueur: pour commencer, si vous faites la sieste parce que vous avez besoins de récupérer de nuits de sommeil de mauvaise qualité, il faut en premier lieu s'attaquer aux causes. Afin de réduire le risque d'inertie de sommeil (lorsqu'on se réveille encore plus fatigué), la durée de la sieste doit être comprise entre 10 et 30 minutes. Il faut aussi éviter de se reposer tard dans la journée, car cela peut accroître la durée d'endormissement, au moment du coucher.

Michelle Olaithe, psychologue

Les siestes peuvent être très bénéfiques et, en partie, compenser les pertes de sommeil engendrées par le travail, les enfants ou les nuits endiablées. De courtes siestes peuvent améliorer la vigilance, l'humeur et la mémoire. Lorsque vous faites la sieste, optez pour une durée d'environ 10 à 30 minutes, cela vous empêchera d'atteindre la phase de sommeil profond et n'interférera pas avec vos routines de sommeil nocturne. Il est essentiel de veiller à préserver des nuits de sommeil de durée adéquate (ce qui signifie, pour la plupart des adultes, 7 à 9 heures de sommeil par cycle de 24 heures): elles permettent de conserver des fonctions immunitaires et cérébrales optimales, réduisant de ce fait les risques d'accidents de voiture ainsi que les risques de voir se développer toute une variété de problèmes de santé chroniques.

Le sommeil semble être de meilleure qualité pendant la nuit, ne laissez donc pas vos siestes interférer avec votre repos nocturne. Par ailleurs, une fatigue diurne excessive peut être l'indice d'un problème de sommeil ou de santé sous-jacent. En cas de doute, consultez votre médecin.

Faire la sieste est une pratique bien établie dans de nombreuses parties du monde: en vous allongeant, vous rejoignez 51% de nos semblables qui, ailleurs sur la planète, apprécient de piquer un petit roupillon diurne...

Raymond Matthews, spécialiste du sommeil

Si une personne se pose la question de faire une sieste, la réponse adéquate la plupart du temps est: «Oui, va faire une sieste.» Les adultes n'envisagent généralement de dormir qu'en cas de fatigue, or le meilleur remède à la fatigue est... le sommeil. Faire une sieste implique deux conséquences. Tout d'abord, un roupillon diminue le besoin de sommeil. C'est une bonne chose si vous devez rester éveillé après votre sieste, mais cela peut être problématique si elle est trop proche de votre heure habituelle de coucher.

«Même une micro-sieste a le pouvoir de vous rendre la capacité de donner le meilleur de vous-même.» Raymond Matthews, spécialiste du sommeil

Ensuite, si le temps de repos s'étend trop, vous pouvez vous réveiller groggy. Cette horrible sensation porte un nom: l'inertie de sommeil. Si vous avez besoin d'être performant dans la foulée immédiate du réveil, limitez-vous à 30 minutes. Même une micro-sieste a le pouvoir de vous rendre la capacité de donner le meilleur de vous-même. Toutefois, si vous ne ressentez aucune fatigue ou si vous ne remarquez pas de déficience cognitive, inutile de vous reposer. Les siestes ne sont pas essentielles à la vie quotidienne des adultes.

Shona Halson, physiologiste

De nombreuses personnes manquent de sommeil. Or une réduction chronique de la durée d'assoupissement se traduit par une diminution du bien-être physique et mental. Des recherches ont révélé que la privation de sommeil est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, de pertes de mémoire, d'anxiété et de dépression.

Recourir à la sieste pour compléter sa quantité de sommeil peut être un moyen efficace d'augmenter sa durée totale de sommeil sur 24 heures. Les avantages apportés par cette pratique sur l'amélioration de la performance, de l'efficacité, de l'humeur et de la vigilance ont été prouvés, et il s'agit d'un moyen de réduire la fatigue et les accidents. Idéalement, les siestes ne devraient pas être faites trop tard dans la journée ou durer trop longtemps, car elles peuvent nuire à la capacité d'endormissement le soir, ainsi qu'à la qualité du sommeil qui suit. Par ailleurs, si vous dormez suffisamment la nuit, vous n'aurez probablement pas besoin de vous reposer pendant la journée.

Jennifer Zaslona, spécialiste du sommeil

En tant qu'adultes, si nous dormons suffisamment et régulièrement la nuit, il ne devrait pas être nécessaire de faire des siestes pendant la journée. Se reposer régulièrement pendant plus d'une heure pourrait même avoir un impact négatif sur la santé. Néanmoins, les siestes peuvent parfois se révéler très utiles, surtout si vous êtes malade, si vous avez manqué de sommeil ou s'il a été de mauvaise qualité.

«Nous avons parfois sommeil après le déjeuner, surtout si nous n'avons pas assez dormi.» Jennifer Zaslona, spécialiste du sommeil

Ces situations sont plus susceptibles de concerner des personnes âgées ou des personnes qui travaillent à des heures irrégulières. Dans ces cas précis, de courtes siestes aideront à augmenter la vigilance. En début d'après-midi, notre horloge interne fait que notre vigilance est légèrement moins bonne. C'est la raison pour laquelle nous avons parfois sommeil après le déjeuner, surtout si nous n'avons pas assez dormi. C'est le bon moment pour essayer de faire une sieste, si on le souhaite. Il est important d'écouter son corps: si vous avez sommeil, c'est généralement parce que vous avez besoin de dormir davantage.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.