L’Europe en débat: doit-on en finir avec le charbon?

Slate est partenaire de Vox Pop le temps des élections européennes 2019. Vox Pop, tous les dimanches à 20h05 sur ARTE et à retrouver sur arte.tv/voxpop. Du 21 avril au 19 mai, Vox Pop consacre cinq numéros aux questions clés de la campagne électorale et aux défis auxquels l’Europe est confrontée. Cette série «L’Europe en débat» est aussi diffusée sur Slate.fr. Magazine présenté par Nora Hamadi. Coproduction: ARTE France, Magneto Presse (France, 2019, 28’)

En première partie d’émission, un reportage grand format compare les politiques de cinq pays de l’Union sur une question transversale. Après un focus sur le charbon, diffusé ce dimanche, quatre enquêtes sont à venir autour du commerce et du protectionnisme, de l’immigration, de la sécurité alimentaire et de la place faite aux jeunes. En seconde partie, deux invités débattent de sujets qui font polémique. Après la question fiscale suivront des débats sur les limites démocratiques de la lutte contre le terrorisme, sur l’impact des lobbies en matière de santé publique, sur le rôle des banques et, enfin, sur la légitimité respective des peuples et des élites.

Magazine présenté par Nora Hamadi (France, 2019, 28mn) | Coproduction : ARTE France, Magnéto Presse

Pollution, doit-on en finir avec le charbon?

Alors que l’UE s’est fixé l’objectif de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, les politiques nationales en la matière divergent. Si, comme le Royaume-Uni, certains pays ont déjà fait le choix de se priver du charbon, d’autres n’imaginent pas vivre sans. En Pologne, où il constitue aussi un symbole d’indépendance énergétique, le gouvernement prévoit la construction de nouvelles centrales. Outre ces deux pays, Vox Pop a enquêté également en Allemagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.

Faut-il supprimer les impôts?

Aux côtés de Nora Hamadi, Lucas Chancel, économiste, spécialiste des inégalités, fervent défenseur d’un système d’imposition plus progressif, débat avec Marc Chesney, professeur d’économie à l’université de Zurich, qui plaide pour remplacer les impôts par une taxe sur l’ensemble des transactions financières. Un débat suivi, comme chaque semaine, par le tour d’Europe des correspondants.