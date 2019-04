Et si les algorithmes remplaçaient les tests sur les animaux?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurity

Après des décennies d'essais de produits de beauté ou de nettoyants industriels sur les animaux, l’intelligence artificielle vient au secours des petits mammifères de laboratoire.

D’après une étude menée par une équipe de recherche de l'université Rutgers aux États-Unis, un algorithme pourrait permettre de tester la toxicité de différents produits chimiques sans recourir aux animaux.

«Il existe un besoin urgent à travers le monde de trouver un moyen précis, rapide et à faible coût de tester la toxicité des produits chimiques afin de garantir la sécurité des personnes qui les manipulent et des milieux dans lesquels ils sont utilisés. Les tests sur les animaux ne peuvent pas à eux seuls répondre à ce besoin», soutient Daniel Russo, chercheur à l’initiative du projet.

Prédire efficacement la toxicité

L'équipe de recherche a développé un algorithme capable d’extraire d’une base de données des informations sur des millions de produits chimiques. Celui-ci compare les fragments de composés chimiques déjà testés avec ceux de composés chimiques non testés et évalue, grâce à plusieurs méthodes mathématiques, leurs similitudes et leurs différences afin de prédire la toxicité d'un produit chimique non testé.

«L’algorithme extrait d’énormes quantités de données et permet de cerner les liens entre des fragments de composés chimiques de différents types plus rapidement que l’humain», détaille Lauren Aleksunes, professeure agrégée à Rutgers.

Pour affiner l’analyse de l'algorithme, les scientifiques ont testé 7.385 composés chimiques dont la toxicité est connue, puis lui ont soumis quelque 600 nouveaux composés chimiques. Pour plusieurs catégories de produits chimiques, l'algorithme a correctement prédit le niveau de toxicité orale de 62% des échantillons.

«Bien que la suppression totale des tests sur les animaux n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour, cette nouvelle technique constitue un pas important pour répondre aux attentes de l'industrie, qui développe sans cesse de nouveaux produits chimiques, tout en renforçant la sécurité environnementale et écologique», déclare Hao Zhu, membre de l’équipe de recherche.