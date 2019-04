Des cerveaux de cochons morts ont été remis en marche

Comment vivre mieux ensemble, longtemps et en bonne santé ?

En partenariat avec Terra Nova et avec la contribution de la Chaire Transitions Démographiques, Transitions économiques, AG2R LA MONDIALE MATMUT a réuni, le 30 novembre 2018 au Collège des Bernardins, à Paris, de multiples acteurs du monde de la santé et de la protection sociale pour s’interroger sur les attentes de la société en matière de santé et sur les solutions nouvelles qui émergent sur le marché.

Slate.fr — 18 avril 2019 — Temps de lecture : 14 min