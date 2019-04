Le vélo électrique fait du bien aux personnes âgées

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Selon une étude britannique, le vélo électrique permettrait aux personnes âgées d'augmenter leur autonomie et d'améliorer leur santé mentale et physique.

Les travaux de recherche, pilotés par des équipes des universités de Reading et d'Oxford Brookes, se sont appuyés sur une expérimentation inédite. Les scientifiques ont commencé par évaluer la santé mentale de cent adultes de 50 à 83 ans, aucun·e n'étant cycliste régulièr·e, avant de les diviser en trois groupes pour analyser leurs comportements pendant huit semaines.

Un premier groupe a été chargé de pédaler avec des vélos classiques trois fois par semaine pendant au moins 30 minutes. Les membres du deuxième groupe ont eu la même mission, mais avec des vélos électriques. Le troisième groupe n'a quant à lui pas du tout roulé pendant les deux mois de l'étude.

Mental reboosté

Les résultats sont sans appel. Les deux groupes de cyclistes ont bénéficié d'améliorations significatives de leur santé mentale. Leur capacité à planifier, à organiser et à exécuter des tâches a nettement augmenté, indique l'équipe de recherche.

Si les cyclistes ayant utilisé un vélo classique ont réussi les tests cognitifs, les seniors qui ont pédalé avec une assistance électrique ont obtenu de bien meilleurs résultats et un sentiment de bien-être supérieur à celui des deux autres groupes.

«Nous avons constaté que certains aspects de la santé mentale et du bien-être ont augmenté chez les participants qui ont utilisé un vélo électrique au cours des huit semaines. Il serait bon de voir les effets de l'utilisation du vélo électrique sur la cognition et le bien-être d'un plus grand échantillon de participants, sur une période plus longue», développe Louise-Ann Leyland, chercheuse à l'University College de Londres, à l'origine du projet.