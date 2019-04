Privatisation d'ADP: une alliance inédite contre le gouvernement

Temps de lecture: 2 min

En attendant les décisions d'Emmanuel Macron à la suite du grand débat, notamment en matière de fiscalité, la classe politique est en profond désaccord sur la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), que le gouvernement et la majorité parlementaire (LREM) appellent de leurs vœux. En réponse, des alliances inédites se sont nouées au Parlement: Les Républicains, le Parti socialiste, La France insoumise et les communistes en appellent à un référendum d'initiative populaire.

Une alliance politique? Idéologique? Et quels sont les risques et les bénéfices d'une telle privatisation?

Ludovic Vigogne, journaliste à l'Opinion, Alexandre Malafaye, président du think tank Synopia, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.