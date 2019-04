Une appli pour spoiler «Game of Thrones» à votre entourage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Business Insider

«Ned Stark est vivant.» Imaginez recevoir un sms de ce genre alors que vous vous apprêtez à regarder l'un des épisodes de la dernière saison de Game of Thrones. S'il s'agit ici d'un faux spoiler –la série est pleine de surprises, mais on voit mal le patriarche Stark ressusciter après sept ans d'absence– l'application Spoiled.io, elle, révèle bel et bien des éléments de l'intrigue.

Son principe est simple: indiquez le numéro de téléphone d'un de vos contacts sur l'interface et votre victime recevra après la diffusion de chaque épisode (heure américaine) un sms anonyme dévoilant l'intrigue. Spoiled.io facture près d'un euro le spoiler, ou environ cinq euros pour les six épisodes de la saison à venir.

Apparu pour la première fois en juin 2016, juste avant le dernier épisode de la sixième saison, cette application publiait alors les réactions outragées des victimes sur son compte Twitter. Désormais, les client·es recevront directement par sms un lien sur lequel découvrir les réponses des personnes piégées.

Des parades existent

Les créateurs de Spoiled.io expliquent avoir été inspirés par un fil de discussion Reddit, depuis supprimé, où une femme racontait se venger chaque lundi matin de son ex-petit ami infidèle en lui spoilant Game of Thrones.

Pour contrer cette arme sadique et fourbe digne de la maison Bolton, quelques parades existent: bloquer les numéros étrangers ou inconnus le temps de la diffusion de la saison 8, supprimer les notifications de messages ou pour les plus extrêmes, changer de numéro de téléphone.

Oui, c'est pénible, mais c'est peut-être le prix à payer pour éviter les spoilers. Les développeurs de Spoiled.io ont déclaré à Business Insider en 2016 que leur service comptait alors «quelques centaines» d'abonné·es. Si dans votre entourage, quelqu'un fait partie du lot, on ne saurait que trop vous (dé)conseiller de vous venger à la Arya, à la Cersei, ou à la Jon Snow. Vous avez l'embarras du choix.