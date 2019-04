Les dauphins femelles ont des clitoris mieux placés que ceux des femmes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Inside Science

Pour la première fois, deux chercheuses en biologie se sont intéressées de près aux clitoris de dauphins. Dara Orbach et Patricia Brennan, de Mount Holyoke College aux États-Unis, ont découvert que la femelle dauphin avait un clitoris bien développé, avec un réseau de nerfs dense qui suggère qu'une sensation de plaisir pourrait être ressentie lorsqu'il est stimulé.

Les recherches sont encore en cours, mais les biologistes ont fait une présentation de leurs résultats préliminaires intitulée «Morphologie fonctionnelle du clitoris du dauphin». On y apprend, entre autres choses, que le clitoris du dauphin a une structure similaire à celui des femmes: il est composé de tissus érectiles avec une forte densité de vaisseaux sanguins. Mais comme l'explique Dara Orbach, il semblerait que les dauphins femelles aient un avantage sur les femmes:

«Chez les dauphins, le clitoris est placé à l'entrée de l'ouverture vaginale et en contact direct avec le pénis pendant la copulation, à la différence de la position externe du clitoris chez les humaines. Le placement du clitoris près de l'ouverture vaginale indique qu'il est potentiellement facilement stimulé pendant la copulation.»

Ressentent-elles du plaisir?

Des études ont déjà montré que les relations sexuelles jouaient un rôle social important chez les dauphins et que contrairement à d'autres espèces, ils copulaient toute l'année, même lorsque les femelles ne peuvent concevoir. Les deux biologistes précisent cependant que d'autres analyses seraient nécessaires pour pouvoir déterminer si les dauphins femelles ont du plaisir lors de leurs expériences sexuelles.

Afin d'examiner les clitoris de dauphins, Orbach et Brennan ont étudié onze femelles qui avaient été retrouvées mortes sur des plages américaines. Elles ont ensuite disséqué les clitoris et examiné des échantillons de tissus au microscope et avec des rayons X en 3D.

«Nous avons très peu d'informations sur la morphologie reproductive des femelles des espèces vertébrées, indique Orbach. Nos recherches donnent un cadre de comparaison qui permet d'explorer d'autres fonctions de la sexualité qui ne sont peut-être pas propres aux hommes et aux femmes. Nous sommes sur le point de mieux comprendre la relation entre la forme et la fonction des organes génitaux.»