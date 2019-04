Passer moins de temps en cuisine et bien manger, c’est possible

Les Français passent de moins en moins de temps en cuisine. Ce phénomène est clairement établi par les données sur l’alimentation de la dernière « enquête Emploi du temps » de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques): «entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine s’est réduit de 18 minutes en métropole, passant de 1h11 à 53 minutes».

Le contexte? «Au fil des décennies, les Français ont modifié leurs habitudes alimentaires: ils consomment moins de produits frais, davantage de plats préparés, se font plus souvent livrer leurs repas. Parallèlement, les établissements de restauration rapide se sont fortement développés, facilitant la prise de repas sur le pouce […]». De nouvelles habitudes liées notamment à des changements dans les modes de vie (rythmes soutenus, plus de place pour les loisirs…).

Plus de moments passés à table

En revanche, selon l’Insee, l’attachement aux trois repas traditionnels subsiste. Tout comme aux moments passés à table: «le temps consacré à s’alimenter, lui, s’est plutôt légèrement accru: 2h22 par jour en moyenne en 2010, soit 13 minutes de plus qu’en 1986». De plus, selon le baromètre Ania/ Opinion way «Les Français et l’alimentation» de 2015, 81% des Français «pensent qu’une alimentation saine et variée est la meilleure manière de préserver sa santé».

Aujourd’hui, on veut donc manger sain, frais, de saison… Mais sans passer trop de temps aux fourneaux ou à faire des courses, surtout pendant la semaine. Un casse-tête, si l’on veut éviter les plats surgelés et le fast-food? Quelles sont les solutions?

La tendance du batch-cooking

On peut tout simplement choisir d’anticiper et de s’organiser. En suivant par exemple la tendance du batch-cooking (ou littéralement la « cuisine par lots »)... Il s’agit d’une méthode permettant de gagner du temps en cuisinant à l’avance: le week-end, on passe une ou deux heures à éplucher, couper, préparer, cuire des ingrédients divers… Et à entreposer le tout dans des boîtes au réfrigérateur.

Les soirs de semaine, il ne reste plus qu’à assembler, en variant les combinaisons et les possibilités, pour manger des plats faits maison à la préparation très rapide. Ces derniers mois, plusieurs ouvrages consacrés au batch-cooking ont d’ailleurs été publiés.

Des jeunes entreprises se sont aussi lancées sur le créneau de la cuisine à domicile moins chronophage, avec, par exemple, des concepts de livraison de «repas en kit»: on reçoit tous les ingrédients et les recettes, il ne reste plus qu’à mitonner sans se creuser la tête.

S’abonner pour des plats cuisinés et livrés

Autre solution, la livraison de bons petits plats à domicile. Certaines entreprises transportent simplement les spécialités des restaurants de votre ville, potentiellement saines et équilibrées, jusqu’à votre canapé…

D’autres concoctent elles-mêmes leurs recettes à livrer. C’est le cas par exemple de Seazon : cette marque livre des repas tout prêts et ultra-frais partout en France. Le but affiché? «Notre mission est de vous simplifier la vie, en supprimant les corvées de courses, l’attente en caisse, les heures passées à éplucher des carottes, les "je ne sais pas quoi préparer", les casseroles à nettoyer… Pour garder uniquement le plaisir de manger frais, sain et varié », souligne le site web.

100% sur mesure et sans engagement

Comment ça marche? Vous choisissez les plats souhaités… Seazon cuisine et livre une fois par semaine, sur un créneau adapté à votre emploi du temps. Le prix – à partir de 6,64 euros par plat – dépend de la taille de la commande hebdomadaire.

Vous gagnez clairement du temps: les plats se réchauffent en quelques minutes, et votre repas est prêt, au bureau ou à la maison. En outre, l’offre est simple et pratique: l’abonnement (à partir de 4 plats par semaine) est 100% sur-mesure et sans engagement.

Mais est-ce qu’on mange bien? C’est la question essentielle! «Tajine de poulet, olives et citron confit», « Risotto aux épinards & bleu de Laqueuille » (un fromage de vache à pâte persillée, fabriquée dans le Puy-de-Dôme!), «Légumes de saison, sauce au yaourt & granola salé» ou encore «Saumon, lait de coco ginger» … Voilà quelques exemples de recettes proposées par les chefs Seazon en ce début du printemps.

Des produits labellisés et en circuit court

L’offre végétarienne est large, et vous pouvez affinez votre recherche de petits plats de la semaine en fonction de vos critères personnels (allergènes, «moins de 600 Kcal», «Protéines +», « Froid »…). Les produits utilisés sont bons, frais, de saison.

Et de plus en plus issus de l’agriculture biologique, en circuit court ou labellisés. Les plats sont préparés dans les propres cuisines de Seazon. Dans ces recettes, vous ne trouverez jamais d’additifs, de conservateurs ou de colorants.

Autant de spécificités qui rendent cette offre de plats préparés ultra-frais complétement inédite en France!

