Faut-il faire adopter un régime vegan à son animal domestique?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Alors que de plus en plus d’humains se posent, pour des questions environnementales ou éthiques, la question du veganisme pour eux-mêmes, des propriétaires d’animaux envisagent de soumettre leur compagnons au même régime. Sur Internet, les témoignages et exemples se multiplient d’animaux ayant vécu bien au-delà de leur espérance de vie théorique. Une bonne santé et une vie allongée attribuée à la nourriture vegan.

C’est le cas de Bramble, une femelle collie répertoriée par le Guiness Book des records comme «the world’s oldest bitch» (la plus vieille chienne du monde) pour avoir vécu 25 ans au lieu des 14 ans communément admis en moyenne pour sa race. Toute sa vie, Bramble a été nourrie de riz brun, de lentilles, de protéines texturées, de végétaux et de levures. En 2013, Anne Heritage, l’humaine de Bramble, a publié le livre Bramble, The dog who wanted to live forever faisant l’apologie de son régime spécial. Et de nombreux humains font ces dernières années ce choix pour leurs animaux de compagnie, qu'il s'agisse de chiens, de chats, de serpents ou de furets.

Si pendant un premier temps, les propriétaires d’animaux de compagnie vegan ont été contraints d'assurer la préparation des repas de leurs animaux, comme en atteste l'existence de nombreux livres de recettes dédiées, de nouvelles marques alimentaires sont venues depuis conquérir un marché en forte demande.

Complètement flou

De leur côté, les vétérinaires ne semblent conseiller le régime sans viande qu’aux animaux ayant des problèmes digestifs. À cette heure, on ignore en réalité quels sont les bénéfices, ou les inconvénients, d’une alimentation végane prodiguée à des animaux initialement carnivores ou omnivores. Sarah Dodd, une vétérinaire spécialisée dans les régimes à base de végétaux pour les animaux domestiques, l'affirme au site Wired en évoquant le flou qui règne actuellement: «Il n’y a pas beaucoup d’études sur le sujet». Elle regrette une multiplication des «fake news», en particulier sur les réseaux sociaux. En interviewant plus de 3600 propriétaires d’animaux de compagnie, elle a tout de même réalisé que 2% de ces animaux étaient au régime vegan. 35% des humains interrogés ne seraient pas contre le fait d'imposer ce régime à leurs animaux.

La remise en question des aliments pour animaux de compagnie comme les croquettesdate d'il y a une vingtaine d’années. Des internautes citaient à l’époque l’étude d’un acupuncteur pour animaux belge qui était convaincu de la toxicité des croquettes. Et si, par la suite, il a été prouvé que la nourriture pour animaux pouvait contenir des éléments dangereux comme des métaux lourds, de nombreux internautes débattent sur les réseaux sociaux sans s’appuyer sur des études scientifiques sérieuses.

Le seul argument réellement audible du régime vegan pour les animaux de compagnie semble venir des activitistes environnementaux. En effet, la viande produite pour l’alimentation des animaux de compagnie est responsable de 25 à 30% de l’impact environnemental de la production totale de viandes.

Une question reste tout de même en suspens: en valorisant le régime vegan chez leurs animaux de compagnie, ces activistes ne semblent pas envisager que posséder un animal de compagnie semble contraire à l’éthique vegan. Le débat reste ouvert.