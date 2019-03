Une bactérie tue les grenouilles à grande échelle (et c'est à cause de nous)

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la Batrachochytrium dendrobatidis. Elle est pourtant une tueuse redoutable. Cette bactérie née en Asie est responsable de la mort de milliards de grenouilles, crapauds, salamandres et autres amphibiens.

La Batrachochytrium dendrobatidis, bactérie Bd de son petit nom, tue ses victimes en grignotant leur peau jusqu’à les priver de toute barrière protectrice, entraînant l’arrêt des fonctions vitales ou des attaques cardiaques mortelles.

D'après une récente étude sur le sujet, la bactérie a causé le déclin de 501 espèces d'amphibiens, soit environ 6,5% de la population mondiale. Quatre-vingt-dix espèces sont définitivement éteintes et 124 ont perdu plus de 90% de leurs individus, rendant leur survie peu probable.

Des chiffres affolants qui «bouleversent notre compréhension de la manière dont une maladie peut impacter la vie sauvage», fait remarquer Ben Scheele, chercheur australien et directeur de l'étude, qui précise que jamais une pathologie n'avait tué autant d'espèces animales.

La pandémie est d'autant plus terrifiante que, comme le rappelle le journaliste Ed Yong dans The Atlantic, les amphibiens ont survécu à plus d'un cataclysme durant leurs 370 millions d'années de présence sur Terre. «Imaginez si une nouvelle maladie décimait 6,5% des mammifères en quelques décennies –ce qui équivaut à peu près à tout ce qui a des palmes et des sabots: ce serait la panique totale», écrit-il.

Fléau impossible à enrayer

Dans les années 1970 et 1980, des scientifiques alertaient déjà sur les disparitions mystérieuses d'espèces qui jusqu'ici proliféraient sans encombre. Mais ce n'est qu'en 1998 que la bactérie et ses terribles conséquences furent identifiées. En quelques décennies, elle avait déjà éradiqué soixante espèces de grenouilles et autres batraciens.

Cette redoutable force de frappe est en partie due à une diffusion facilitée par les activités humaines. Née en Asie au début du XXe siècle, la Batrachochytrium dendrobatidis aurait dû demeurer dans les régions reculées des jungles orientales. C’était sans compter sur le commerce international, alors en plein essor, qui a facilité la propagation de ce fléau sur les cinq continents.



Aujourd’hui, si quelques espèces ont l'air de s’adapter pour lutter contre la bactérie, les scientifiques ne semblent pas en mesure de stopper l'épidémie, malgré les différents programmes lancés partout dans le monde pour éradiquer la Batrachochytrium dendrobatidis. «Il n’y a aucune méthode efficace pour gérer cette crise, ce qui en dit long sur la nature de cette maladie terrifiante, déplore Karen Lips, chercheuse à l’université du Maryland, aux États-Unis. Après des décennies de collaborations entre scientifiques, nous n’avons toujours pas trouvé de solution.»