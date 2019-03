Pour Sacha Houlié, «la laïcité est une tolérance de tous les cultes»

Temps de lecture: 2 min

Sacha Houlié, député LREM de la Vienne, était l'invité de l'Instant politique sur France Info, mercredi 27 mars. Alors que le grand débat touche à sa fin, il a affirmé vouloir offrir «de nouveaux leviers démocratiques» à la population, notamment en soumettant au référendum les questions relatives au non-cumul des mandats dans le temps, à la réduction du nombre des parlementaires et à la proportionnelle. Concernant l'environnement, Sacha Houlié souhaite «allier le social et l'écologique. Les prestations sociales doivent permettre d'accompagner les comportements et la mutation de la consommation», déclare-t-il.

Interrogé sur l'attitude des supporters dans les stades de foot, le député a déclaré ne pas vouloir d'un football «politiquement correct». Souhaitant faciliter les déplacements de supporters et assouplir la législation concernant les fumigènes, Sacha Houlié ne s'est pas exprimé sur la polémique des chants de supporters homophobes dénoncés récemment par la ministre des sports Roxana Maracineanu, mais salue l'initiative d'une réflexion sur les «droits et les devoirs» des supporters.

À la question Slate (6min21), «Que pensez-vous du geste de la première ministre néo-zélandaise, qui s'est voilée et a prié en soutien aux musulmans tués à Christchurch ?», Sacha Houlié déclare y voir «un geste symbolique qui appelle à beaucoup de retenue et de déshystérisation du débat». Rappelant qu'en France «la laïcité est une tolérance de tous les cultes», le député a appelé à un vivre-ensemble pacifique, soulignant qu'aucune religion, notamment l'islam, ne devait subir de stigmatisation.