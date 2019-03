Manger (beaucoup) trop d'avocats peut vous tuer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Popular Science

Les fans d'avocado toast devraient se méfier de leur plat préféré. Consommé à outrance, le fruit star d'Instagram peut en effet être dangereux pour la santé.

L'avocat contient deux fois plus de potassium qu'une banane, un élément connu pour ses capacités à ralentir voire arrêter le rythme cardiaque –un funeste présage qui ne se réalise qu'à condition d'en manger 200 pour les femmes, 240 pour les hommes.

Pour Popular Science, la journaliste Lexi Krupp explique qu'ingérés en trop grande quantité, la plupart des aliments que nous consommons au quotidien sont potentiellement mortels. «Avalez plus de trente verres d'eau en quelques heures et vous passerez l'arme à gauche, écrit-elle. La majeure partie des morts liées à la MDMA sont des intoxications à l'eau, entraînées par la soif extrême que cause la drogue chez ses consommateurs.»

Il en va de même pour le café, qui vous tuera si vous dépassez les cinquante tasses pour les femmes, soixante-dix pour les hommes.

Plus étonnant, la noix de muscade et ses effets psychotropes: ingurgitez entre six et sept cuillères à café de cette épice et à vous les visions psychédéliques et hallucinogènes pour les douze prochaines heures. Poussez la dose à l'extrême, et vos organes pourraient lâcher les uns après les autres.

L'aliment de tous les dangers

Évidemment, il s'agit là d'une consommation boulimique, quasi continue et non étalée à l'échelle d'une vie. Pas de panique donc si vous raffolez du chocolat, qui peut faire chuter votre pression artérielle tout en augmentant votre rythme cardiaque, ou des pastèques, qui à trop forte dose peuvent bloquer l'arrivée d'oxygène au cerveau, mais que vous diversifiez votre alimentation au quotidien.

Concernant les avocats, il est toutefois conseillé de ne pas en abuser, même dans le cadre d'une alimentation variée. En pleine «avocat mania», les scientifiques rappellent que ce fruit demeure l'un des plus riches de la planète. Avec 322 calories, il constitue un apport non négligeable en graisse.

Autre danger, le risque de s'entailler grièvement la main en les épluchant. Les autorités publiques internationales mettent ainsi en garde les amateurs et amatrices d'avocat. L'Association britannique de chirurgie réparatrice déclarait en 2017 traiter au moins quatre victimes de blessures liées à la découpe du fruit par semaine. Ironie du sort, sur Instagram, les photos d'entailles et de points de suture côtoient désormais celles d'avocado toast et de guacamole.