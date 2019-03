Des scientifiques mettent en garde contre le vapotage passif

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Massachusetts General Hospital

Si vous avez des enfants et que vous êtes adepte de la cigarette électronique, cette étude est faite pour vous. Des scientifiques de l'Université du Massachusetts viennent de révéler les dangers du vapotage passif, particulièrement pour les enfants. Comme les cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques relâcheraient dans l'atmosphère des particules de nicotine et d'autres substances toxiques qui se déposent ensuite sur les surfaces environnantes.

Dénonçant les dangers de ce nouveau tabagisme passif, les chercheurs et chercheuses mettent en garde les parents fumeurs. «Nos résultats suggèrent que les parents perçoivent la cigarette électronique comme un objet sain et sûr, indique Jeremy Drehmer, directeur de l'étude. Ils ne prennent pas les mêmes précautions pour en protéger leurs enfants que face à des cigarettes classiques.»

Les autorités inquiètes

Pour mener l'enquête, l'équipe de recherche a interrogé plus de 750 parents, fumeurs, e-fumeurs ou les deux. Sur l'ensemble des sujets, seulement 19% des e-fumeurs et 21% des fumeurs de cigarettes et de e-cigarettes s'interdisaient de fumer dans la voiture et la maison. 56% d'entre eux affirmaient même vapoter dans leur voiture ou chez eux en présence de leurs enfants.

«Qu'une large majorité des parents qui utilisent une e-cigarette vapotent à l'intérieur de leurs maisons ou de leurs voitures est un phénomène très alarmant, explique Jeremy Drehmer. Nous sommes inquiets que les parents aient été trompés par le marketing de l'industrie des e-cigarettes, et pensent aujourd'hui que les vapeurs qu'elles produisent sont inoffensives pour les enfants. Les autorités pédiatriques doivent remettre les pendules à l'heure et informer les parents que les cigarettes électroniques sont dangereuses pour leurs enfants.»

Alors que les ventes de cigarettes électroniques ont chuté d'environ 10% en France en 2018, on notera tout de même que l'e-cigarette reste bien moins nocive que sa cousine traditionnelle. Ses vapeurs seraient en effet de 9 à 450 fois moins concentrées en nicotine et autres produits toxiques.