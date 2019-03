On ne devient adulte qu'à partir de 30 ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

À 18 ans –21 ans dans certains pays–, vous êtes en âge de voter, de boire de l'alcool, d'aller en prison si vous commettez un crime, et de souscrire des prêts. Pourtant, si selon l'État vous êtes alors considéré comme adulte, la réalité est tout autre. Selon les recherches d'une équipe de neurologues de l'université de Cambridge, l'âge adulte diffère pour chacun et chacune. «Donner une définition précise du passage entre l'enfance et l'âge adulte paraît de plus en plus absurde, explique Peter Jones, coauteur de l'étude. Il s'agit d'une transition bien plus nuancée qui s'effectue sur près de trois décennies.»

D'après les résultats de l'enquête, le cerveau de la plupart d'entre nous atteint sa maturité aux alentours de nos 30 ans. Avant cela, notre cortex traverse plusieurs phases de mutation qui peuvent entraîner des modifications du comportement ou de la personnalité, voire le développement de troubles mentaux.

Enfant/adulte, des catégories obsolètes

Ces résultats concordent avec le sentiment grandissant parmi les jeunes générations d'un âge adulte inatteignable. Le «I feel like a child syndrome» est un dérivé du syndrome de l'imposteur très répandu chez les millennials, empêtrés dans les dettes étudiantes, le chômage et un marché immobilier sinistré, et qui ne parviennent pas à cocher les étapes supposées obligatoires du passage à l'âge adulte comme trouver un job, quitter le nid familial, fonder une famille. Pas étonnant alors de constater un pic de déprime chez les jeunes de la génération Y, pour beaucoup en pleine crise du quart de siècle, cette dépression qui toucherait les deux tiers des 25-33 ans.

Pour Peter Jones, cette catégorisation enfant/adulte est une pure invention: «Ça arrange l'éducation nationale, la justice ou le système de santé d'avoir des paliers tranchés», affirme celui qui pense tout de même que dans le cadre de la justice, un juge expérimenté n'appliquera pas la même peine à une personne de 19 ans qu'à un ou une coupable de 30 ans. «Le système s'adapte lentement à ce qui est évident, déclare Peter Jones, il n'existe pas d'un côté l'enfance, de l'autre l'âge adulte. Les gens suivent une trajectoire. Personne n'aime l'idée d'une chenille qui se transforme instantanément en papillon.»