Indonésie: au moins 50 morts dans des inondations en Papouasie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Au moins cinquante personnes ont trouvé la mort dans les inondations qui ont touché la province indonésienne de Papouasie ce samedi. Les inondations ont été déclenchées par des pluies torrentielles, déclenchant des glissements de terrains à Sentani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale de la province, Jayapura.

Le bilan, annoncé ce matin par l’agence de gestion des catastrophes pourrait s’alourdir, et compte également pour l’heure cinquante-neuf blessés, et des dizaines de maisons endommagées.

«Le nombre de victimes et l’incidence de la catastrophe vont probablement augmenter puisque les équipes de secours s’efforcent encore d’accéder à d’autres zones touchées», a indiqué à l’AFP le porte-parole de l’agence, Sutopo Purwo Nugroho.

À LIRE AUSSI L'Indonésie, pays de la mémoire refusée

Évacuations en cours

Les eaux se sont retirées, mais les autorités tâchent toujours d’évacuer des gens : «les équipes de secours procèdent à des évacuations mais elles n'ont pas atteint toutes les zones touchées à cause d'arbres tombés, de roches et de boue», a détaillé Nugroho.

Les inondations sont récurrentes en Indonésie, où la saison des pluies s’étend d’octobre à avril. En janvier déjà, des inondations et des glissements de terrain avaient coûté la mort à soixante-dix personnes dans l’île de Célèbes, et un peu plus tôt ce mois-ci, des centaines de personnes avaient dû quitter la province ouest de Java à cause d’importantes inondations.

La province indonésienne de Papouasie partage sa frontière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s’agit de l’une des régions les plus pauvres d’Indonésie.