La sortie du grand débat national, un casse-tête pour le gouvernement?

Le grand débat national, lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron pour juguler le mouvement de protestation des «gilets jaunes», prend officiellement fin ce vendredi.

L'exercice est-il parvenu à calmer les esprits? Le fossé entre le chef de l'État et une partie de la population française s'est-il réduit? Comment les propositions des citoyennes et citoyens seront-elles restituées et prises en compte?

Carole Barjon, journaliste à l'Obs, Alexandre Malafaye, président du think tank Synopia, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.