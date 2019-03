Macron s'autoproclame leader du mouvement pro-européen: réaliste ou présomptueux?

Temps de lecture: 2 min

Dans une tribune publiée en début de semaine dans les vingt-huit pays membres, Emmanuel Macron a appellé à une «renaissance européenne». Affichant son ambition réformatrice pour l'Union (UE) à trois mois des élections européennes, il propose par exemple la création d'une banque du climat, d'un smic européen ou encore la remise à plat de l'espace Schengen.

Comment cet appel a-t-il été reçu sur la scène européenne? Quelle est sa crédibilité auprès de ses homologues et des populations européennes?

Pascale Joannin, directrice générale de la fondation Robert Schuman, Jean Garrigues, historien et spécialiste d'histoire politique, Stefan de Vries, journaliste néérlandais correspondant à Paris pour RTL Nieuws et EuroNews, et Nicolas Tenzer, politologue et professeur à Sciences Po, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.