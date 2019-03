Ne sous-estimez pas ces symptômes: ils peuvent être révélateurs d'un trouble mental

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quels sont les symptômes de santé mentale à ne jamais ignorer?»

La réponse d'Anita Sanz, psychologue:

Des centaines de symptômes peuvent être révélateurs du développement d’un problème de santé mentale, mais il est parfois difficile de savoir quand y prêter attention et quand ne pas s’en inquiéter.

Voici une façon relativement simple d’évaluer si vous avez des problèmes de santé mentale à ne pas ignorer et qui doivent vous pousser à demander de l’aide.

D’abord, il y a cinq aspects généraux de votre vie dans lesquels vous pourriez rencontrer des difficultés:

Humeur

Énergie

Appétit

Sommeil

Libido

Ces cinq domaines sont fortement affectés par les fluctuations en termes de stress, d’hormones, de santé physique et de maladie, et par les traumatismes et la prédisposition aux problèmes de santé mentale. Les problèmes dans l’un de ces domaines ont souvent un impact sur le comportement d’une personne et son équilibre cognitif, émotionnel, social et physique.

Ces bouleversements à ne pas sous-estimer

Pour déterminer si vous souffrez de symptômes de maladie mentale à ne pas ignorer, intéressez-vous à ces cinq éléments au sein des domaines mentionnés ci-dessus: