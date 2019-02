Le chocolat donne-t-il vraiment de l’acné?

Pourquoi la gastronomie vegan ne décroche pas (encore) d'étoiles

Alors que de plus en plus de grands chefs se penchent sur la cuisine végétale et qu’un tiers des ménages en France se déclarent «flexitariens», les restaurants gastronomiques vegans restent rares.

Pauline Le Gall — 13 février 2019 — Temps de lecture : 8 min