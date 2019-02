Alain Juppé, symbole des politiques qui en ont assez?

Temps de lecture: 2 min

Nommé au Conseil constitutionnel, Alain Juppé a quitté son poste de maire de Bordeaux en se fendant d'un discours dans lequel il a laissé poindre son émotion comme rarement, mais aussi une certaine lassitude. «J’ai aimé faire ce combat, et je l’ai fait pendant plus de quarante ans, toujours avec passion. Aujourd’hui, l’envie me quitte, tant le contexte change», a confié l'ancien Premier ministre, ajoutant que «l’esprit public [était] devenu délétère».

Son départ de la ville de Bordeaux est-il symptômatique d'un aveu d'impuissance des personnalités politiques actuelles?

Roland Cayrol, politologue, Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et France Inter, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.