Tudder, le nouveau Tinder pour vaches

Tudder est une nouvelle application de rencontre bovine créée par l’entreprise agricole Hectare, au Royaume-Uni. Elle fonctionne comme Tinder, mais pour le bétail: les vaches disposent d'un profil mentionnant leur âge, leur poids et le nom de leur propriétaire; on swipe à droite lorsqu'on est intéressé, à gauche pour un refus. Bonus: lors d’un like ou dislike, Tudder émet un «meuh».

Après avoir «matché» avec une vache, les agriculteurs ont la possibilité de contacter la ou le propriétaire de la bête ou de faire une offre. Une liste plus détaillée des caractéristiques de l’animal est alors donnée.

Les éleveurs peuvent également cibler leurs recherches et choisir un bovin d'élevage biologique, de race ou voir s’il provient d’une ferme ayant déjà été touchée par la tuberculose.

Faciliter l'accouplement

L’application a pour objectif de faciliter la reproduction bovine. Hectare déclare qu’elle «cherche à unir les animaux de la ferme avec leur âme sœur» en trouvant les meilleures combinaisons de bêtes.

Marcus Lampard, un agriculteur du Carmarthenshire, dans le sud-ouest du Pays de Galles, détient un taureau de race Shorthorn. Il raconte au Time que la vente de ce dernier a été facilitée par Tudder.

Selon son site web, Hectare a déjà récolté trois millions de livres [environ 3,4 millions d'euros] auprès d’investisseurs, comme l’auteur Richard Koch ou le joueur de tennis Andy Murray.