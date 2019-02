Elizabeth Warren est déjà la quatrième femme élue à annoncer sa candidature pour battre Trump

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

On s'y attendait depuis quelques mois déjà, mais Elizabeth Warren a attendu ce 9 février 2019 pour officialiser sa candidature à la primaire démocrate et à la présidence américaine. La sénatrice du Massachusetts, qui est l'une des cibles les plus fréquentes de Donald Trump, a fait cette annonce dans son État, à Lawrence, «ancien cœur ouvrier de l'industrie textile du nord-est américain [...] avec un message résolument à gauche [défiant] la controverse sur ses lointaines origines amérindiennes», explique l'AFP.

Avec cette nouvelle candidature officielle, on connaît donc huit personnalités démocrates déjà en course pour obtenir l'investiture du parti et affronter Donald Trump (ou le candidat républicain qui le battrait lors des primaires) en novembre 2020.

Un nouveau record?

Surtout, note Quartz, il s'agit d'un record pour le nombre de «candidates majeures» à une primaire, puisqu'elles sont déjà quatre élues démocrates à avoir officiellement annoncé leur candidature: Kamala Harris, la sénatrice californienne, Kirsten Gillibrand, la sénatrice new-yorkaise, Tulsi Gabbard, la représentante du deuxième district d'Hawaï, et donc Elizabeth Warren. Quatre candidates auxquelles on peut ajouter une candidature plus «mineure», celle de l'auteure Marianne Williamson. Et ce chiffre pourrait grossir un peu plus au cours des prochaines semaines. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, est notamment pressentie pour se lancer, elle aussi, dans la course aux primaires démocrates.

Ce n'est cependant pas le record de femmes en lice pour obtenir l'investiture d'un des deux principaux partis américains. Cinq femmes s'étaient présentées à la primaire républicaine de 1996 et six femmes à la primaire démocrate de 2004, mais aucune d'elles n'avait joué un des premiers rôles dans ces deux courses.

Comme le souligne Quartz, «cette importante liste de candidates arrive juste après que les Américains ont envoyé un nombre record de femmes au Congrès à l'occasion des élections de mi-mandat de novembre 2018». Deux ans plus tôt, à l'occasion de l'élection présidentielle 2016, Hillary Clinton était devenue la première femme à obtenir l'investiture de l'un des deux principaux partis américains.