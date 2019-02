VIDÉO. Un Américain a construit des montagnes russes dans son jardin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired, YouTube

Quand ils peuvent se le permettre, certains décident de s'offrir une piscine au fond de leur jardin. Mais Will Pemble ne voulait pas d'une piscine. Cet Américain a décidé de consacrer son jardin à une toute autre chose après une conversation avec son fils de 10 ans, en rentrant d'un parc d'attractions: des montagnes russes.

«Il m'a fallu cinq secondes pour être absolument certain que cette idée serait géniale», raconte-t-il à Wired dans la vidéo ci-dessus.

Alors Will Pemble a commencé à se mettre au travail. En remontant les vidéos postées sur sa chaîne YouTube, on peut suivre les avancées de ses premières montagnes russes et le voir lancer un chariot et comprendre qu'il va devoir faire des ajustements pour qu'il aille jusqu'au bout. Quelques semaines plus tard, en novembre 2013, il publie une vidéo de son fils sur la petite attraction construite dans son jardin.

Cinq montagnes russes en cinq ans

Pour réussir ce petit exploit, Will Pemble a surtout dû compter sur lui-même: «Il y avait quelques vidéos en ligne que l'on pouvait observer, mais les entreprises qui fabriquent ces montagnes russes n'aiment pas partager leurs secrets. Donc on a appris au fur et à mesure. J'ai des notions d'ingénierie, d'ébénisterie, de construction, je connais quelques trucs, mais on a dû apprendre en faisant des erreurs et en les corrigeant, et en nous assurant toujours que tout était sans danger.»

Depuis, Will Pemble a multiplié les calculs, les constructions, et les heures de travail dans son jardin. Aujourd'hui, il en est déjà à ses cinquièmes montagnes russes: une quarantaine de secondes pour grimper tout en haut (à presque six mètres de hauteur) et se demander pourquoi on a accepté de monter là-dedans, suivies de 17 secondes de descente et de virages dans tous les sens. Et il n'en a pas fini avec les sensations fortes. Son prochain objectif est d'ajouter une vrille (voire un looping) à son attraction.

En attendant, si vous voulez l'imiter, Will Pemble a quelques conseils pour vous: «Allez lentement, faites les calculs, faites attention, et sachez quand ne pas monter dedans.»