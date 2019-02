CGT et «gilets jaunes», même combat?

Temps de lecture: 2 min

Pendant qu'Emmanuel Macron s'implique dans le grand débat national, la CGT est parvenue à s'arrimer à une partie des «gilets jaunes», lors d'une journée de grève ce mardi 5 février. Que pourrait donner l'alliance du rouge et du jaune? Le syndicat rêve de convergence des luttes à l'heure où personne n'a récupéré personne.

Benjamin Amar, responsable de la politique revendicative à la CGT dans le Val-de-Marne, Sylvain Boulouque, historien spécialiste des mouvements sociaux, et Frédéric Says, éditorialiste politique à France Culture, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.