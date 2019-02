Les influenceuses d'Instagram font le bonheur des dentistes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Les influenceurs et influenceuses ont réduit le fossé entre les normes de beauté des célébrités et celles des personnes comme vous et moi. Avant, on tentait laborieusement de copier le look de Gisele Bündchen, mais au grand jamais l’idée d'avoir un jour une dentition aussi parfaite que la sienne ne nous aurait traversé l’esprit. Or les starlettes d'Instagram nous montrent que cette époque est révolue et qu'aujourd'hui, n’importe qui ou presque peut avoir un sourire de top-model. À défaut d'en avoir les moyens.

C'est ce que raconte à The Atlantic Michael Apa, un dentiste spécialisé dans les soins esthétiques et exerçant à New York et Dubaï. Sa clientèle vient le voir avec «le désir d’apparaître sous un jour meilleur sur un seflie», dit-il. Ce fut le cas de Huda Kattan, sa première cliente-blogueuse en 2015, qui avait pour ambition de fonder sa marque de cosmétiques. Avec ses millions de followers et vues sur les réseaux sociaux, la jeune femme tenait à être parfaite à l’écran pour mettre toutes les chances de réussite professionnelle de son côté –ce qui a porté ses fruits.

À LIRE AUSSI Comment Instagram tue notre expérience contemplative

Une belle dentition à tout prix

Une facette de porcelaine, le modèle choisi par Huda Kattan, vaut 1.000 dollars (880 euros) pour une seule dent. Chez le Dr. Apa, elle peut même atteindre les 4.000 dollars (3.500 euros). Auparavant, seules les personnes très aisées ou dont le métier était centré sur l'image publique s'offraient ce genre de facettes dentaires. Mais ces dix dernières années, leur popularité a explosé, et les influenceurs et influenceuses n'y sont pas pour rien. Elles banalisent ce genre d'amélioration esthétique parce que, contrairement aux stars hollywoodiennes, elles sont très proches de leur public.

«L’influence des médias sociaux sur les gens est ahurissante», commente Anabella Oquendo Parilli, dentiste et directrice du programme de dentisterie esthétique de l’Université de New-York destiné aux étudiantes et étudiants internationaux. Aujourd'hui, tout ce que les stars du net aiment obtient rapidement un grand succès.

Les influenceurs et influenceuses doivent en revanche bien doser leurs améliorations, car les internautes veulent suivre des personnes authentiques, pas trop fausses ni superficielles, mais un peu mieux qu'eux quand même. Il faut être authentiquement plus riche, plus heureux et plus beau qu'en vrai. Les facettes en porcelaine semblent être un compromis idéal pour y parvenir.