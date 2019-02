Un pêcheur transforme un requin mort en bang et choque l'Australie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Washington Post

Sur Facebook, la page «Fried Fishing» se spécialise dans les photos et vidéos trash de pêche en Australie. On y trouve de jeunes pêcheurs qui se font pincer les tétons par des crabes, ainsi que de nombreuses photos de requins morts. Cette communauté Facebook (la page a plus de 25.000 followers) est récemment devenue célèbre après la publication d'une vidéo de vingt-cinq secondes dans laquelle un jeune Australien fume dans un requin mort transformé en bang. Le tout est accompagné d'une chanson pour enfants intitulée «Baby Shark» (bébé requin).

La vidéo a été vue plus de 100.000 fois avant d'être retirée de la page à la suite du déluge de plaintes et critiques qu'elle a suscité. Le pêcheur qui fume est connu sous le nom de Billy et a décidé de quitter les réseaux sociaux afin de protéger sa «santé mentale». Pour défendre ses actions, il a expliqué que de toute façon, le requin était déjà mort, et qu'il avait juste fumé du tabac, pas du cannabis.

Plusieurs organisations environnementales ont publié des communiqués de condamnation, dont Oceans' Keepers: «Dans cette vidéo, le monstre est celui qui porte la casquette, pas le requin».

Selon la presse australienne, la police locale a rendu visite à Billy, mais un porte-parole a déclaré qu'aucune enquête n'avait été ouverte, la pêche de ce genre de requins n'étant pas illégale en Australie.

Ce n'était pas la première fois que la page Fried Fishing postait des vidéos de poissons transformés en bang (une sorte de pipe utilisée pour inhaler la fumée de cannabis). Un sondage récent demandait aux membres de la communauté s'ils préféraient voir des vidéos de «poisson bang» ou de «morsures de crabes». Le poisson bang avait remporté 73% des voix.

Si certaines personnes ont défendu l'«humour» du «requin-bang», la plupart des commentateurs et commentatrices –dont plusieurs biologistes marins–ont dénoncé le côté dégradant de l'acte, d'autant plus que la population de requins est en plein déclin en Australie.