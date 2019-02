Aux États-Unis, les enfants parlent comme Peppa Pig

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Romper

Peppa Pig est un dessin animé qui raconte les aventures d’une petite truie, entourée de sa Maman Cochon, de son Papa Cochon et de George, son frère. La série pour enfants est un succès: elle a remporté en 2005, dans la catégorie «Meilleure animation préscolaire», un British Academy Television Award. Jusque-là rien d’anormal.

Sauf que le triomphe de Peppa Pig aux États-Unis est d’une telle ampleur que les enfants adoptent les mimiques de la famille Cochon. Les personnages ont un accent britannique bien prononcé, et grognent à chaque fin de phrase. «Ma fille m’appelle “Mummy”, et grouine comme Peppa dès qu’elle a fini de parler», confie Danielle Cooper, une maman originaire de Virginie, au Romper.

La fille de Danielle, âgée de 2 ans, n’est pas la seule à s’être «peppatisée» après avoir visionné le cartoon. Plusieurs parents américains racontent ainsi que leurs enfants ont développé un accent britannique, sortant des «baked beans boom!» (une expression de la série), et grognant après une prise de parole. Cocasse.

La copie de l’élocution et de la gestuelle de la famille Cochon n’a cependant rien de nouveau. Depuis 2011, des tweets de parents témoignent des sorties incongrues de leur progéniture: «Ce moment où tu réalises que ton enfant a un accent britannique à force de trop regarder Peppa Pig» ou encore «Mon cousin de 3 ans a un accent britannique à force de regarder Peppa Pig et je suis jalouse».

When your child says “Mummy” in an English accent, you may be watching too much Peppa Pig.