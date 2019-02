Prendre un petit-déjeuner n'a probablement aucun effet sur votre poids

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

«N'oublie pas de prendre ton petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée!» Combien de fois a-t-on dit ou entendu cette phrase? Pourtant, tout porte à croire que cette croyance populaire est fausse. Elle trouve son origine dans les années 1970 avec des publicités comme celles de Kellogg's dans laquelle le tigre Tony, l'emblème des Frosties, conseillait aux enfants de prendre un grand bol de ses céréales pour bien commencer la journée et être en bonne santé.

Des études en apparence sérieuses vantaient les bienfaits du petit-déjeuner dans une alimentation saine. Mais, comme le note Vox, ces recherches étaient en réalité financées par les fabricants de céréales ou orientées dans leurs méthodes. En observant en détail les différentes études, les conclusions qu'elle apportent ne relèvent que de l'observation, pas d'un lien de causalité prouvé entre l'absorption d'un petit-déjeuner et une bonne santé.

Le British Medical Journal a publié une synthèse de treize études menées directement sur la population. Conclusion: «Il n'y a aucune preuve pour soutenir la thèse que le petit-déjeuner favorise la perte de poids ou que ne pas en prendre mène à une prise de poids».

Attention au contenu de l'assiette

Plus que l'importance du petit-déjeuner dans une alimentation saine et équilibrée, les études devraient analyser sa composition. Comme le souligne Yoni Freedhoff, professeur à l'université d'Ottawa, «ce qu'une personne mange au petit-déjeuner importera beaucoup», mais il déplore que les études ne fassent pas la distinction entre des petits-déjeuners sains et équilibrés avec d'autres plus sucrés ou gras.

Aux États-Unis, le premier repas de la journée est souvent trop sucré et ressemble plus à un dessert qui aurait changé de nom. Avec leurs muffins, pancakes, barres de céréales, yaourts ou encore céréales, les petits-déjeuners américains sont le paradis du sucre.

Un petit-déjeuner n'est donc peut-être pas aussi indispensable que l'on voulait bien nous faire penser. Dans le doute, si vous en prenez un, faites au moins attention à ce qu'il soit équilibré.