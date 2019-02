Le dernier régime tendance est dans la Bible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

L’acteur Chris Pratt a récemment annoncé sur Instagram entamer un régime appelé «Daniel fast», le jeûne de Daniel. Cette diète est inspirée des écrits de Daniel, prophète de l’Ancien Testament. Elle consiste en une période de 21 jours durant laquelle on est autorisé à ne consommer que certains fruits et légumes et quelques céréales.

Évidemment, adapter son alimentation en fonction de sa religion est loin d’être une nouveauté. Carême pour les chrétiens, Ramadan chez les musulmans et Yom Kippour dans le judaïsme, la plupart des religions intègrent des périodes de jeûne. Sauf que celles-ci sont avant tout des événements religieux, et pas vraiment des régimes.

S'il s’accompagne de prières et que l’aspect religieux est bien mis en avant, la dimension «régime» est primordiale dans le Daniel Fast. Dans son post Instagram, l’acteur explique qu’il l'a tenté parce qu’il a eu du mal à faire du sport pendant les fêtes.

Régime miracle

Depuis le coup de projecteur de Chris Pratt, un site dédié à la promotion de ce régime a publié un article affirmant que les médias n'auraient rien compris: le Daniel Fast serait un acte religieux et non un régime.

Pourtant il ressemble beaucoup au Daniel Plan, régime popularisé par Rick Warren, un pasteur superstar à la tête de la megachurch Saddleback, qui a notamment officié pour l’investiture de Barack Obama. En 2011, Warren a vanté les mérites de cette diète pour perdre du poids, la rendant ainsi très populaire.

Lors d'une interview, le pasteur a expliqué que l’idée lui était venue en remarquant le nombre élevé d’obèses parmi ses fidèles. Ce succès a fait des émules et les régimes religieux se sont multipliés, ainsi que les ventes de livres de cuisines.

Et la tendance ne se limite pas à l’alimentation. Au pays où le christianisme peut devenir un business juteux, il existe aussi des cours de crossfit chrétien, des «archers pour le Christ» et même, soyons fous, des programmes de yoga biblique.