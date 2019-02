Les «gilets jaunes» ont-ils changé Emmanuel Macron?

Temps de lecture: 2 min

Depuis trente ans, on entend les politiques dire qu'il faut faire de la politique autrement. Moins de promesses non tenues, moins de longues conférences de presse dans les ministères, plus d'actions et plus de discussions directes avec les Françaises et les Français. Mais lorsqu'on leur pose des questions, les ministres sèchent et renvoient leur réponse à l'issue du débat national. Quant à Emmanuel Macron, il grapille quelques points dans les sondages.

Simple embellie ou réelle inversion de tendance? Le président a-t-il repris la main? Les ressorts de son impopularité sont-ils définitivement sédimentés chez toute une partie de la population française?

Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de, Nicolas Tenzer, directeur de la revue Le Banquet, et Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l’Ifop, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.