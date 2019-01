Votre nourriture a meilleur goût si votre équipe est en train de gagner

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Fan du PSG, vous êtes au stade Vélodrome de Marseille pour supporter votre équipe favorite. Malgré les chants et encouragements des supporters de l’OM, vous ne perdez pas la face. L’équipe adverse marque quelques buts, vous êtes aigri. Puis coup de tonnerre, les Parisiens mènent et tout vous semble soudain plus beau, même le hot-dog que vous êtes en train de manger. Ce n’est pas un hasard.



Une étude de 2015 a montré que les aliments auraient un meilleur goût lorsque votre équipe favorite trace son chemin vers le podium. Robin Dando, professeur des sciences de l’alimentation à l’Université de Cornell aux États-Unis, et son équipe ont fait cette découverte en distribuant des glaces aux supporters de hockey universitaire durant toute une saison. «Lorsque nous avons examiné leurs réactions aux différentes saveurs, elles avaient un goût plus sucré et moins acide lorsque leur équipe gagnait, et l’effet inverse en cas d'échec», a déclaré Dando à CNN.



Il est possible que la victoire joue sur les papilles gustatives des fans, mais pour le professeur l'interprétation est plus simple: «Si vous êtes vraiment de bonne humeur, il en faut moins pour vous satisfaire et donc quelque chose d'identique pourrait avoir un meilleur goût parce que votre niveau de référence est un peu plus élevé.».

Des effets qui vont plus loin que notre palais



Voir son équipe remporter un match influencerait aussi nos compétences sociales et cognitives, d'après une recherche publiée dans l'American psychological association. Une victoire nous ferait nous sentir plus à l’aise avec les autres et plus sûr de nous. Daniel Wann, professeur de psychologie à l’Université de Murray, explique au média américain que «quand une équipe réussit, les gens ont une vision plus positive de la vie en général».



Un autre aspect remarqué chez les fans: leurs dépenses. Une étude a montré que les résultats des équipes nationales auraient un impact économique favorable sur de courtes périodes. Après un succès, les supporters vont généralement fêter l’événement au restaurant ou autour d'un verre. De plus, Wann pense qu'ils ont tendance à laisser de plus gros pourboires après une consécration.



Richard Lustberg, psychologue à New-York travaillant avec des athlètes, précise à CNN que le sport ne doit pas engendrer des impacts négatifs sur la vie des fans, mais rester un simple mode d’évasion.