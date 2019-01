Si vous n'avez pas d'or, vous pouvez devenir riche en revendant des Lego

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Oubliez les lingots d'or, la vraie richesse réside dans les Lego. Selon une étude de l'École des hautes études en sciences économiques de l'université de Moscou, en Russie, les Lego affichent une très grande valeur quand ils sont revendus en seconde main. Ils sont même plus rentables que l'or, des obligations ou des actions.

Victoria Dobrynskaya, professeure et autrice de l'étude, a étudié 2.000 boîtes de Lego sorties entre 1980 et 2014. Elle a ensuite comparé les prix de revente sur le marché de l'occasion en 2015. Les calculs ont révélé que les différents lots pouvaient atteindre un taux de rentabilité compris entre 11% et jusqu'à 613%.

«Les Lego ne sont pas uniquement des jouets mais aussi un investissement alternatif raisonnable, avec des retombées moyennes comparables à celles sur des actions, et un marché avec peu de risques», détaille l'étude. Comme le note Dobrynskaya, la popularité du Lego comme investissement potentiel vient du fait qu'il «n'appartient pas au domaine du luxe. Il est accessible à tout le monde et ainsi souvent négligé et sous-évalué».

Des critères à prendre en compte

Les séries de Lego qui se vendent le plus sont issues de franchises bien connues comme Harry Potter, Star Wars et Marvel. À titre d'exemple, la réplique du Millenium Falcon, vaisseau de Han Solo dans Star Wars, se vendait à 500$ (environ 440 euros) en 2007 et se marchande maintenant entre 7.000$ et 9.000$ sur eBay 6.000 à 8.000 euros).

La recherche précise que les critère primordiaux qui donnent de la valeur à une boîte de Lego sont son ancienneté et son type de thématique (film, fêtes de l'année, édition spéciale). Les adeptes des Lego attachent aussi beaucoup d'importance à la conservation de l'objet. Une boîte encore dans son emballage d'origine aura plus de valeur qu'une autre déjà ouverte.

Si vous comptez vous lancer dans cette aventure, il vous faut donc être patient, savoir dénicher la bonne affaire et déceler les potentiels futurs profits. Mais, comme pour chaque investissement, il y a des risques.