Les tortues marines se féminisent avec la hausse des températures. C'est grave?

Mâle ou femelle? Pour nombre d’espèces, le sexe est déterminé par la température ambiante. Entre autres bouleversements, les changements climatiques et la hausse prévues des températures ont –et auront– donc un fort impact sur l’évolution de la biodiversité. Intéressons-nous ici à la situation de tortues marines confrontées à une planète qui se réchauffe, à l’occasion d’une récente publication sur le sujet dans le journal Global Change Biology.

Si, chez l’humain, le sexe est déterminé génétiquement, c’est loin d’être le cas pour l’ensemble des espèces. Chez certaines d’entre elles, la détermination du sexe se fonde sur la température que les jeunes subissent au cours de leur développement. Pour un certain nombre d’espèces de tortues, par exemple, un œuf incubé dans un environnement chaud donnera plutôt une femelle.

Un sex ratio lié au comportement de ponte

Ce facteur est source d’inquiétude: qu’arrivera-t-il à ces espèces avec les hausses de température prévues pour les années à venir? Le prédire n’est pas si simple. Plusieurs éléments doivent être pris en compte, ce qui rend toute conclusion délicate à formuler.

Prenons le cas des tortues marines vertes dont parle l’article scientifique cité plus haut. On y lit que le sex ratio des tortues est actuellement de 52% en faveur des femelles. Et que, en suivant les prédictions climatiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la hausse de la part des femelles dans les naissances globales s’échelonnerait de 76 à 93%.

Pour commencer, soulignons l’hétérogénéité des chiffres, très différents selon les sites de pontes, les lieux, l’âge des tortues étudiées (éclosion, jeunes adultes, adultes reproducteurs…). Mais, globalement, une tendance semble se dégager: le sex ratio serait biaisé en faveur des femelles, voire très fortement pour certaines populations aux stades les plus jeunes.

Une tortue marine dépose quatre-vingt œufs à Grande Rivière (Trinidad) | One more shot Rog / Flickr

Est-ce là un effet du changement climatique déjà visible? A priori non: cela serait plutôt lié au comportement de reproduction et de ponte des tortues marines: une femelle peut s’accoupler avec plusieurs mâles et vice-versa, et pondre plusieurs fois dans la même année. Si l’on s’interroge sur l’impact réel d’un fort taux de femelles au sein d’une population de tortues, une proportion plus importante n’est donc pas forcément une catastrophe, au contraire!

D’autres éléments du comportement de ponte sont à prendre en compte: choix des sites de ponte, profondeur des nids, température locale du nid due à l’ombrage ou le relief local, etc. Dans un contexte global où les températures augmentent, les choix locaux et individuels des femelles lors de la ponte peuvent donc grandement modifier la température réellement subie par les œufs.

Après 2100, les sites de ponte en danger?

Un autre phénomène observé chez les tortues marines a une grande importance et doit aussi être prise en compte: la philopatrie. Là-encore, les recherches sont en cours, mais il est communément admis que les tortues ont plutôt tendance à pondre ou à s’accoupler avec des femelles qui pondent sur la plage où ils sont nés. Si nous simplifions un peu, un site produisant un sex ratio trop déséquilibré et qui ne permettrait plus une reproduction suffisante verrait donc le nombre de pontes qu’il accueille diminuer du fait de la philopatrie, jusqu’à l’abandon du site de ponte. Au contraire, un site dont les conditions locales conduiraient à un sex ratio plus équilibré verrait le nombre de pontes accueillies se maintenir ou augmenter.

Enfin, la température à partir de laquelle un œuf produit une femelle n’est pas la même selon les espèces, et au sein d’une espèce selon les populations et les individus. Cette température «pivot» peut donc elle aussi évoluer, par sélection naturelle, et permettre aux populations de s’adapter aux hausses de températures.

En somme, plusieurs éléments peuvent venir atténuer voire contrecarrer les effets a priori négatifs du réchauffement climatique. Mais… si ces éléments d’atténuation disparaissaient? Ou s’ils devenaient inefficaces du fait de changements trop importants?

Il y a lieu de s’inquiéter, selon certaines études. Ainsi, si un sex ratio déséquilibré en faveur des femelles n’avait pas forcément d’effet négatif sur la population de tortues marines, cela n’est évidemment plus vrai s’il devient beaucoup trop déséquilibré et pendant longtemps. De même, l’ensemble des comportements décrits ci-dessus peuvent être totalement remis en cause si le nombre potentiel de sites de ponte diminue. Or, à cause de la hausse du niveau des mers ou encore de l’urbanisation des littoraux, les sites de ponte potentiels ont tendance à diminuer en nombre ou en qualité. Et, pour finir, l’évolution des températures pivots que l’on pourrait imaginer n’est pas un phénomène rapide et pourrait donc ne pas permettre une adaptation suffisante au regard de la vitesse du changement climatique.

La situation est complexe: il est bien difficile de prévoir ce qui peut se passer dans les prochaines années. Dans l’article cité, les chercheurs ont proposé un modèle prédictif concluant que les tortues marines se maintiendraient malgré le changement climatique jusqu’en 2100. Rien n’empêche cependant, et dès maintenant, de prendre des mesures en faveur des tortues marines: préservation des sites de ponte, lutte contre les causes de mortalité en mer (filets de pêche, déchets plastiques en mer…). Une action nécessaire si l’on veut protéger ces magnifiques reptiles marins vieux de millions d’années.

