Que sait-on de la liste «gilets jaunes» aux européennes?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron se débat dans le grand débat, des «gilets jaunes» vont déposer une liste pour les élections européennes et, en Grande-Bretagne, Theresa May propose son plan B qui ressemble furieusement au A. L'art de tourner en rond en politique?

Marion Van Renterghem, journaliste et autrice de Angela Merkel, ovni politique, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Roland Cayrol, politologue en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.