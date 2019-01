En Inde, deux sœurs se travestissent pour maintenir le business familial

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Dans un village de l'État de l'Uttar Pradesh, au nord de l’Inde, Jyoti, 18 ans, et sa sœur, Neha, 16 ans, ont prétendu être des garçons pendant quatre ans pour maintenir l'activité de barbier de leur père. En 2014, ce dernier est tombé malade au point de ne plus pouvoir travailler. Les deux jeunes femmes ont alors décidé de prendre les choses en main: elles ont coupé leurs cheveux, changé de style vestimentaire et enfilé chacune un bracelet en acier, signe de masculinité en Inde.



«Nous avons rencontré beaucoup de problèmes lorsque nous avons commencé à travailler en 2014, a déclaré la cadette au Guardian. D'autres habitants du village se sont moqués de nous, mais nous les avons ignorés et nous nous sommes concentrées sur le travail, car nous n'avions pas d'autre choix.»



Au sein de leur communauté rurale très religieuse et conservatrice, les deux jeunes femmes n'avaient d’autre option que de se travestir: les clients étaient sceptiques que des femmes touchent leurs cheveux et leurs barbes. Neha confie même que certains se comportaient mal avec elles. «Nous avons donc décidé de changer nos tenues, afin que personne ne puisse nous identifier.»

Hommage du gouvernement

Jyoti et Neha gagnaient 400 roupies [environ cinq euros] par mois, suffisamment pour payer le traitement médical de leur père et subvenir aux besoins de leur famille. Au fil des années, les sœurs ont pu dévoiler, petit à petit, leurs véritables identités à une partie de leur clientèle. Aujourd’hui, elles déclarent avoir suffisamment confiance en elles pour n'avoir peur de personne. L’aînée a d'ailleurs recommencé à se laisser pousser les cheveux.



«Cela me fait beaucoup de peine lorsque je les trouve au travail, mais je suis très fier de mes filles. Elles ont sorti la famille d'une crise», a déclaré Dhruv Narayan, leur père. Le vieil homme n’est pas le seul à être impressionné: le gouvernement indien a également rendu hommage aux jeunes femmes. Abhishek Pandey, un officier, applaudit leur bravoure: «Les sœurs sont une inspiration pour la société et leur histoire doit être racontée à tout le monde.»