Pourquoi Slate est devenu tout jaune?

Vous l'avez sûrement remarqué, Slate a troqué son bordeaux et son fond aubergine pour du jaune et du blanc. Un petit changement de style pour célébrer l'arrivée de korii., notre verticale dédiée aux nouvelles économies et aux nouvelles technologies.

Articles, analyses, enquêtes, séries et bientôt podcasts, en accès libre et gratuit comme son grand frère, korii. s’interrogera quotidiennement: comment l’économie et les nouvelles économies changent et nous changent? Quel est l’impact des nouvelles technologies sur la société et les individus qui la composent?

De l’intelligence artificielle à la transition énergétique, des start-ups aux

géants du net, des applications mobiles aux cryptomonnaies, de la protection de la vie privée à la medtech, des objets connectés aux plateformes de streaming, le nouveau monde qui se dessine en direct devant nous a plus que jamais besoin d’être questionné, décortiqué, par des journalistes spécialistes et des esprits libres.

«Biz, tech, et cætera», c'est tous les jours sur korii.fr, sur Twitter et sur Facebook.