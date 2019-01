Le plus long «shutdown» de l'histoire est une catastrophe pour beaucoup d'Américains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times, Slate.com

Jamais le gouvernement américain ne s'était arrêté de fonctionner de façon partielle aussi longtemps. Avec 22 jours, l'administration Trump bat ainsi le record du «shutdown» le plus long de l'histoire détenu jusque-là par celle de Bill Clinton en 1996 (21 jours).

Des «shutdowns» ont régulièrement lieu aux États-Unis, depuis 1976, rappelle le New York Times. La série «The West Wing» avait d'ailleurs consacré un épisode à ce phénomène. Ils se produisent à cause d'un désaccord sur le financement du budget entre le Congrès et la présidence, mais jamais une sortie de crise n'a semblé aussi compliqué qu'aujourd'hui, souligne BuzzFeed: «Le désaccord principal entre Trump et les Démocrates tient sur la dépense de 5,7 milliards de dollars en 2019 pour construire un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est une décision qui aura des ramifications politiques énormes, si ce n'est financières —le montant contesté des deux côtés constitue 0,1% du budget annuel du gouvernement qui est de 4 mille milliards de dollars.»

Aucun des deux camps ne semble vouloir bouger de sa position initiale. Et si, comme le raconte L'AFP, «la Chambre des représentants a toutefois approuvé à une écrasante majorité vendredi une loi, déjà votée par le Sénat, garantissant aux employés fédéraux qu’ils soient payés rétroactivement une fois le "shutdown" terminé», Donald Trump va cependant devoir promulguer cette mesure, et surtout «elle ne concerne pas les millions de contractuels également affectés».

Cagnottes et Reddit

Si certains s'en sortent très bien, pour d'autres, ce «shutdown» est une petite catastrophe, comme le raconte le New York Times dans un reportage édifiant. En attendant une «réouverture» totale du gouvernement, certains tentent de trouver des solutions. Slate.com note ainsi que plus de 1.000 cagnottes ont été créées pour tenter d'aider ces employés à payer loyer, nourriture et autres dépenses de base.

D'autres, eux, cherchent de l'aide sur Reddit dans une section consacrée aux finances personnelles. «Les utilisateurs conseillent aux personnes sommées de rentrer chez elles de traiter avec certaines banques, de contracter des emprunts, de trouver un emploi temporaire et de demander une prolongation du délai de paiement, écrivent nos collègues américains. Le forum a été particulièrement utile pour les personnes confrontées à des casses-têtes inhabituels, et pour lesquels des conseils généraux peuvent ne pas être applicables.»

Aucune solution officielle ne sera en tout cas trouvée ce week-end, le Sénat ayant suspendu sa séance jusqu'à lundi. Le «shutdown» durera donc au moins 24 jours.