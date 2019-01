L'exécutif peut-il reprendre la main sur les «gilets jaunes»?

Temps de lecture: 2 min

L'année finissait mal pour Emmanuel Macron. Elle commence mal. Le grand débat sur lequel le gouvernement fonde tous ses espoirs pour sortir de la crise démarre avec la polémique sur le salaire de celle qui devait le piloter, Chantal Jouanno. Elle a finalement jeté l'éponge, sans pour autant démissionner de la présidence de la Commission nationale du débat public.

Comment l'exécutif peut-il reprendre pied? Quel impact pourrait avoir le grand débat? La sympathie de l'opinion publique envers les «gilets jaunes» va-t-elle faiblir?

Des questions débattues entre Franck Louvrier, ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.