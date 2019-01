Bientôt des vins de Mars?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

La Géorgie, berceau du vin il y a 8.000 ans, pourrait pousser le bouchon très loin. Jusqu'à Mars. Une idée du think tank Millennium Project, qui vise à développer des cépages adaptés à une éventuelle viticulture sur la planète rouge. Il souhaiterait aussi apposer le tampon géorgien sur cette recherche des plus inhabituelles, liée à la future colonie de Mars, pour laquelle les prétendantes et prétendants sont nombreux.

Cette étude serait susceptible de répondre aux questions des radiations, de la poussière et à différents défis agricoles sur Mars. La quête du cépage parfaitement martien a commencé en 2016, lorsque Elon Musk s’est vanté que sa société, SpaceX, pourrait lancer sa première mission habitée sur Mars d’ici 2024 –soit dix années plus tôt que les prédictions les plus optimistes. C’est ce qui a donné à la Géorgie cette soif du raisin extraterrestre.

Millennium Project n’est pas la seule organisation à vouloir trouver ce qui pourrait pousser à cinquante-six millions de kilomètres de chez nous. Des scientifiques péruviens cultiveraient avec succès des pommes de terre dans une simulation d’environnement martien, dans le cadre d’une série d’expériences menées de front avec la Nasa sur l’agriculture extraterrestre. L’agence spatiale américaine exploiterait déjà des salades à bord de la Station spatiale internationale. Tomates et piments sont leurs prochains objectifs.

Ralph Fritsche, responsable du projet de production alimentaire de la Nasa, ironise auprès du Washigton Post: «Pour le moment, nous souhaitons garder les équipages en bonne santé, mais également heureux. Ils doivent être capables de survivre, alors peut-être qu’il existe un avenir pour l’alcool».

La marque de bière américaine Budweiser est déjà sur le coup. Elle a envoyé, en 2017, un lot de graines d’orge expérimentales sur Mars, «dans le but d’étudier la faisabilité du brassage de bière».

Quel raisin choisir?

Millennium Project espère établir le premier laboratoire d’agriculture verticale du pays dans l’un des hôtels de Tbilisi, la capitale de la Géorgie. Ce type d’agriculture utilise des espaces limités, une assistance humaine minimum et des lumières hydroponiques. Il pourrait donc contribuer à déterminer quels raisins prospéreraient dans les colonies de biodômes envisagées sur Mars.

Les élèves de la Business Tech University de Tbilisi prévoient de tester plusieurs sols avant de simuler un environnement martien en laboratoire. La viticulture sera testée, par exemple, avec des températures négatives, puis avec un niveau élevé de monoxyde de carbone, et finalement avec une pression atmosphérique équivalente à 6.100 mètres d’altitude.

Selon les intuitions des scientifiques, l’heureux élu serait le raisin blanc: il aurait «tendance à mieux résister aux virus», a déclaré au média américain Levan Ujmajuridze, directeur du laboratoire viticole du pays. Cependant, les sommelières et sommeliers devront attendre 2022 avant de déposer leur CV à la Nasa, le temps de savoir quelles vignes géorgiennes conviendraient le mieux sur Mars.