Une Japonaise de 9 ans devient la plus jeune professionnelle du jeu de go

Une jeune Japonaise âgée de 9 ans va devenir la plus jeune joueuse professionnelle de go de l'histoire. Sumire Nakamura, une écolière d'Osaka, commencera sa carrière le 1er avril prochain à l'âge de 10 ans. Le record de Rina Fujisawa, qui était passée professionnelle à 11 ans et six mois en 2010, sera ainsi battu.

Cette jeune prodige a commencé à jouer au go à 3 ans, encouragée par son père, lui-même joueur professionnel au rang de neuvième dan, le plus haut niveau possible, et vainqueur d'un titre national en 1998. À 7 ans, la fillette participait déjà à des tournois et a récemment affuté ses talents en Corée du Sud.

Le go est le plus ancien jeu de stratégie connu, créé en Chine il y a quasiment 2.500 ans. Il est pratiqué par environ vingt millions de personnes, principalement en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Sur un plateau en bois, appelé goban, habillé d'un quadrillage noir, les joueurs et joueuses doivent placer des pierres blanches et noires à tour de rôle. Le but est de contrôler le plus de terrain possible du goban et de capturer les pierres adverses en les entourant par les siennes. Le vainqueur est celui qui totalise le plus de territoire et de pierres capturées.

Tout sauf un hasard

«Je suis heureuse quand je gagne. Je veux remporter un titre en étant au collège», a déclaré Sumire dans une conférence de presse à Tokyo. Sa précocité n'est pas le fruit du hasard. La jeune surdouée est encadrée par la Nihon Ki-in, l'association japonaise de go. L'organisation a mis en place un programme de détection à travers le pays pour dénicher les champions et championnes de demain.

L'idée est de faire s'affronter des jeunes contre des joueurs expérimentés pour tester leurs capacités. «C'était assez étonnant de voir son aptitude, étant donné son âge», se rappelle Chang Hsu, un joueur de neuvième dan qui l'a testée lors d'un affrontement. «Elle était très posée lorsqu'elle jouait», ajoute-t-il.

Sumire Nakamura sera la première bénéficiaire de ce nouveau système de sélection à commencer une carrière professionnelle.