Un hôtel du Colorado propose un séjour à thème «Dumb and Dumber»

Temps de lecture: 2 min

Si vous avez été ado pendant les années 90, vous avez probablement ri comme une baleine devant Dumb and Dumber, la comédie signée Peter et Bobby Farrelly dans laquelle un duo de gros crétins (Jim Carrey et Jeff Daniels) se retrouvait embarqué dans une succession de péripéties inattendues. Bouteilles de pipi, pets enflammés, voiture-chien et oiseau mort, le cocktail servi par les Farrelly s'avérait aussi régressif que jouissif. Et il est permis de toujours trouver ça drôle en 2019.

Le film est devenu si culte qu'un hôtel de Denver, propose un pack Dumb and Dumber permettant de se replonger dans le film. Le Curtis Hotel propose l'aller-retour en jet privé jusqu'aux pistes de ski d'Aspen, autre ville du Colorado, les traditionnels forfaits de remontée mécanique, ainsi que des costumes orange et bleu clair en tous points semblables à ceux que portent Lloyd (Jim Carrey) et Harry (Jeff Daniels) dans le film.

Une mobylette et des bières

La location de mobylettes est également incluse, pour se déplacer de façon aussi classe que Lloyd et Harry, ainsi qu'une douzaine de bières pour se remplir la vessie et pouvoir ensuite faire plein de choses rigolotes avec son urine. Il vous sera également possible de vous livrer à une bataille de boules de neige qui dégénère, et de lécher la barre du téléphérique jusqu'à ce que votre langue reste collée. D'autres surprises attendent apparemment les voyageurs et voyageuses.

L'ensemble inclut aussi un accès illimité au spa de l'hôtel, ce qui, pour 10 000 dollars le week-end, semble être le minimum. L'article publié par le site Thrillist ne dit pas si des personnes se sont montrées suffisamment stupides pour dépenser une telle somme dans un projet pareil.