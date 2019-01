Les lentilles sont plus funky que vous ne le croyez

Temps de lecture: 3 min

Avant d’être cuisinier professionnel, je cuisinais beaucoup pour mes amis, à la maison. C’est un peu ce qu’on attend tous du pote rital: je tenais à ma réputation et surtout je tenais à manger autre chose que des saucissons de polystyrène et des paquets de biscuits apéritif saveur bacon.

Assez vite, un petit noyau dur d’invités réguliers s’était formé et certains commençaient à se prendre des libertés qu’ils n’auraient pas dû.

Par exemple. Une fois un des convives a osé se plaindre du fait que je cuisinais trop de légumes, pâtes et légumineuses, et trop rarement de la viande ou du poisson: «On ne pourrait pas avoir un peu plus funky que des lentilles?». Ce convive-là a été immédiatement expulsé et plus jamais autorisé à revenir.

Dans n’importe quelle soirée domestique pour fêter le Nouvel An, en Italie, si vous regardez bien vous aller trouver dans un coin quelqu’un qui fait mijoter des lentilles.

Les lentilles sont un des aliments plus anciens du monde, on en retrouve des traces qui remontent au XIe siècle avant J-C.

La tradition des lentilles au Nouvel An vient de la forme de cette légumineuse: il y a une petite coque qui contient deux pépins et chacun ressemble à une pièce de monnaie. Plus on arrive à manger de lentilles en démarrant l’année, plus on sera riche pendant les mois qui suivront.

Malgré tout, on osait me demandait quelque chose d’un peu plus funky que les lentilles. Je me suis ensuite longtemps entraîné pour apprendre des façons funky de cuisiner les lentilles.

Salade de lentilles frites, orange, poire & châtaignes

Quand c’est frit, globalement c’est bon: mais les lentilles frites sont vraiment une découverte. J’ai préféré garder cette salade vegane, mais quelques copeaux d’un bon fromage assez vieux ne feront que booster davantage cette nourrissante salade.

Tommaso Melilli

Pour deux personnes:

200g de lentilles blondes de grosse taille

50g de marrons cuits

1 poire

1 orange

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge

1 cuillère à café de sel complet

Poivre du moulin

Lavez les lentilles et plongez-les dans une casserole d’eau froide et bien salée. Laissez cuire 15 minutes à feu moyen (si l’eau est bouillante certaines variété de lentilles se cassent). Égouttez et séchez avec du papier absorbant. Entretemps coupez les poires en lamelles, l’orange en quartiers et cassez grossièrement les marrons. Chauffez une poêle anti-adhésive avec une cuillère d’huile d’olive: quand elle est bien chaude versez les lentilles et faites-les revenir à feu très vif pendant 10 minutes, en remuant tout le temps et jusqu’à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Débarrassez les lentilles frites dans une assiette et laissez refroidir quelques minutes. Puis rajoutez les lentilles dans un bol avec les poires, les quartiers d’orange, les marrons, l’huile, le sel et le vinaigre. Mélangez et poivrez selon votre goût. Servez tout de suite.

Lentilles du Nouvel An

Une autre technique infaillible pour rendre quelque chose «un peu plus funky», c’est rajouter du cochon. Mais si vous voyez la valeur intrinsèque des lentilles (ou si vous êtes végétarien ou végétarienne) vous pouvez parfaitement vous en passer.

300g de lentilles de petite taille

100g de chair à saucisse (optionnelle)

1 carotte

1 oignon

1 branche de céleri

1 gousse d’ail

1 feuille de laurier

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de sel complet

Poivre du moulin

Lavez soigneusement les lentilles à l’eau claire. Coupez grossièrement l’oignon, les carottes et le céleri et posez les dans une casserole pour laquelle vous avez un couvercle avec l’huile. Rajoutez l’ail et faites dorer les légumes pendant 5 minutes à feu moyen. Si vous vous en servez, rajoutez aussi la chair à saucisse émiettée et faites la dorer avec les légumes.

Rajoutez les lentilles, remuez pendant une autre minute. Puis rajoutez quatre verres d’eau et baissez le feu. Couvrez et laissez cuire 30 minutes à feu très doux. Une fois fait ça, goûtez: si les lentilles sont tendres vous pouvez saler, poivrer et servir. Si les lentilles sont trop fermes continuez à cuire encore 5 minutes, en rajoutant un peu d’eau si besoin. Pour rendre le tout plus crémeux, vous pouvez retirer une petite louche de lentilles de la casserole, la mixer, et ensuite la re-incorporer dans la casserole. Servir tiède, idéalement après quelques heures de repos.